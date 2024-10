A Rafa Silva sono bastati 3 secondi di pura a follia per riscrivere la storia del calcio brasiliano. Nella sfida tra Atletico Paranaense e Cruzeiro (terminata 3-0), l’attaccante degli ospiti è stato espulso subito dopo il calcio d’inizio. Si è trattato del cartellino rosso più veloce di sempre nel campionato Brasileirao Assai. Un gesto inconsueto, quasi premeditato: scatta nella metà campo avversaria per cercare lo scontro con due calciatori, fino a rifilare una gomitata gratuita in faccia a Kaique Rocha. L’arbitro ha fermato il gioco e non ha esitato nella scelta di rispedirlo negli spogliatoi.

se isso aqui não é aposta eu dou meu cu por 30 dias pra cada um que me segue TA NA CARA IRMÃO pic.twitter.com/hwEdY630wR — Somos Loucos (@SomosLoucosFut) October 26, 2024

Silva si scusa, il club non ci sta

“Voglio scusarmi con tutti i tifosi del Cruzeiro, i miei compagni e lo staff per quello che è successo. So di aver commesso un errore e ho finito per danneggiare la squadra nella partita. Sono stato molto contento dell’opportunità di tornare in campo e con tanta voglia di aiutare, soprattutto dopo tre mesi di recupero difficile e complicato. Ho però finito per strafare. Mi scuso ancora una volta. Lavorerò per riconquistare la fiducia di tutti“, ha scritto il calciatore dopo l’insensato gesto.

O Rafa Silva pediu desculpas lá no Instagram. Mas eu acho que não vai ter muito efeito com a torcida cruzeirense não. pic.twitter.com/IvGgeRpkz6 — ⚽ (@DoentesPFutebol) October 27, 2024

Per di più, il calciatore era tornato dopo tre mesi di stop a causa di un infortunio alla coscia e al ginocchio. L’amministratore delegato del Cruzeiro Alexandre Mattos, però, non ha accettato le scuse definendo l’atteggiamento dell’attaccante “inammissibile”: un comportamento che verrà punito con una “severa multa”. Poi, ha aggiunto: “Dite ai tifosi che quello che è successo a Rafa Silva è inaccettabile. Questa dirigenza non accetta una situazione come questa. A Rafa è già stata notificata una multa severa, entro quanto consentito dalle regole. Poi aspetteremo i prossimi passi. Il Cruzeiro è un club molto serio, rispetta rigorosamente quanto pattuito e richiede molta professionalità”.