“Pensa bene alla risposta… Ti vediamo prima in Serie A o prima a fine novembre a Dubai?”. Basta questa domanda a Francesco Totti – che giocherà nell’emirato il tour del World Padel – per spiegare in maniera chiara che, pochi giorni fa, non scherzava quando ha rivelato di avere due offerte per infilare nuovamente le scarpe e tornare a giocare a calcio a livello professionistico. Altro che boutade: “A Dubai dovrei esserci, il resto vediamo, ho sempre detto che mi ci vogliono due mesi”.

Insomma, il 2025 potrebbe davvero portare l’ex capitano della Roma a calcare i campi della A: “Ci sto pensando, vediamo come risponde non tanto la testa ma soprattutto il fisico. La testa sa già la risposta. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente, ci sono uno o due squadre”, ha detto ancora. Il Pupone non è ancora sicuro, ma ci proverà. Almeno così pare di capire dalla sua battuta finale: “Vediamo cosa succederà, chissà il prossimo anno cosa ci riserverà”. Ride, ma è anche molto serio.

Neanche una settimana fa, Totti aveva spiegato di essere stato “cercato di recente” e aveva detto sibillino: “Nella vita mai dire mai”. E aveva specificato: “Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, è successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri”. Che evidentemente sta alimentando.