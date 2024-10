Francesco Totti torna a giocare a calcio? “Mi hanno cercato di recente, nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni, poi dipende dove. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, è successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri”.

La leggenda della Roma svela il retroscena a un evento organizzato presso lo Sportitalia Village di Verano Brianza, provincia di Monza, e fa sognare gli amanti del calcio. Poi, rilancia la sfida e stuzzica chi l’aveva chiamato: “Mi sono detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In 2 mesi sarei pronto…”. Occasione concreta o pure utopia? A quanto pare, non c’è nulla da escludere.

L’ultima volta di Totti in campo

Dopo il ritiro nel 2017, Totti non ha mai nascosto di voler continuare a partecipare ad alcuni tornei di calcio a 7. Tra i tanti disputati, la sua ultima apparizione coincide con la Kings World Cup, campionato mondiale della Kings League organizzato dall’ex calciatore Gerard Piqué. In quell’occasione, capitano degli Stallions – la rappresentativa italiana formata da calciatori dilettanti ed ex professionisti come Nainggolan e Viviano –, Totti ha sorpreso tutti sbagliando un rigore che aveva fatto il giro del web. È il momento di tornare su un campo a 11?