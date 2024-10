Poco più di una settimana fa, Francesco Totti aveva spiegato di essere stato “cercato di recente” e aveva detto: “Nella vita mai dire mai”. Specificando: “Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, è successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri”. Dichiarazioni alimentate anche nei giorni successivi: “Ci sto pensando, vediamo come risponde non tanto la testa ma soprattutto il fisico. La testa sa già la risposta. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente, ci sono uno o due squadre“. Una di queste, secondo La Repubblica, sarebbe il Como che proprio nelle ultime ore avrebbe presentato un’offerta all’ex capitano della Roma. Sette anni dopo il ritiro, la pazza idea di tornare a giocare. Ma cosa c’è di vero dietro a tutto questo? Molto probabilmente, un’astuta mossa di marketing.

Una mossa di marketing: “Il giocatore più anziano della Serie A”

“Il loro club finirebbe su tutti i media del mondo sfruttando l’immagine di Francesco. Totti diventerebbe così il giocatore più anziano ad aver calcato i campi della Serie A, mentre sulle rive del lago l’economia si impennerebbe. Francesco attirerebbe tifosi, curiosi e media”. La storia diventerebbe virale sui social ma il Pupone ne è consapevole “che ha talmente tanto rispetto per il calciatore che è stato che alla fine rifiuterà anche questa offerta. Quel sorriso sornione a fine intervista dice molto di più di quanto è stato detto a microfoni accesi”. Così, l’edizione de Il Messaggero, ha svelato i motivi che potrebbero portare al clamoroso ritorno in campo di Francesco Totti. Una mossa di marketing a tutti gli effetti: perché Totti potrebbe anche giocare qualche minuto, ma l’idea non sarebbe di certo legata a una scelta tecnica. Ora, non resta che aspettare un’eventuale risposta del numero 10, com’è stato negli ultimi giorni.