Un netto 5-1 e una prestazione da manuale, macchiata da alcune parole pronunciate in campo. Nella goleada del Franchi contro la Roma, Dodo è stato protagonista in negativo di una spiacevole frase pronunciata contro Lorenzo Pellegrini, dopo che l’italiano chiesto un rigore all’arbitro Sozza per una presunta trattenuta in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione. “Stai zitto, romano di m***a”, avrebbe pronunciato il difensore brasiliano della Fiorentina.

Juric, è già finita?

Nel frattempo, in casa Roma è già di tempo di nuove riflessioni. La pesante sconfitta del Franchi – con Kean e l’ex Bove assoluti protagonisti – ha aumentato ancora di più il delicatissimo clima che si respira intorno a Trigoria. Il futuro di Ivan Juric non è mai stato così incerto come nelle ultime ore. La dirigenza sembrerebbe già essere tornata sul mercato allenatori per trovare il successore: l’opzione più calda, ad ora, sarebbe quella relativa a un clamoroso ritorno di Daniele De Rossi. Prende quota anche il nome di Roberto Mancini (che pochi giorni fa ha concluso la sua esperienza sulla panchina della nazionale saudita).

Pellegrini: “Se fossi io il problema, non esiterei ad andarmene”

“Non è un clima facile. Ho detto alla squadra che certe prestazioni non sono accettabili per la Roma. Al gruppo ho detto chiaramente che non cerco né accetto scuse. Questa partita è inaccettabile per tutti noi. Quando parlo di ‘tutta la verità’, intendo che dobbiamo guardarci negli occhi e decidere che cosa vogliamo fare davvero. Se fossi io il problema, non esiterei ad andarmene“. Senza mezzi termini, Lorenzo Pellegrini ha analizzato così la disfatta di Firenze nel postpartita. Tra i giocatori più discussi del club, il capitano giallorosso non si è tirato indietro nell’ennesimo momento di difficoltà in questa stagione: “Sappiamo cosa significa indossare questa maglia: tutto è in funzione del bene della Roma, non di interessi personali”.