“Protestiamo per chiedere aiuto al Parlamento europeo per il declino della democrazia albanese, per la deformazione dei diritti della giustizia politica, un fatto grave per un Paese che si sta avvicinando all’Unione europea”. Lo ha dichiarato l’esponente del Partito democratico albanese Tritan Shehu, a Strasburgo insieme a una delegazione di deputati dell’opposizione albanese per far conoscere la loro posizione sullo stato dei negoziati per l’adesione all’Ue e il protocollo con l’Italia per la gestione condivisa delle domande d’asilo. “Edi Rama si è preso i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. Con lui rischiamo una nuova dittatura” ha detto il deputato albanese Saimir Korreshi.

Video Total Eu