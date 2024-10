Mai nella storia della Superbike una gara era finita con un distacco minore. E chissà se mai succederà. 0,003 secondi, tre millesimi: tanto ha separato Nicolò Bulega da Toprak Razgatlioglu sul traguardo della superpole race dell’Estoril, in Portogallo. Per determinare il vincitore, chiaramente, è stato necessario il photofinish. Il turco, ampiamente in testa al mondiale proprio sull’italiano della Ducati (esordiente in categoria) ha ancora a disposizione il match point di oggi pomeriggio con gara 2 per diventare campione del mondo sulla sua Bmw M1000RR, portando la casa bavarese a una vittoria che fino alla scorso anno sembrava irraggiungibile. El Turco ha vinto ieri gara 1 e deve ottenere 23 punti in più di Bulega nell’intero weekend per conquistare il titolo iridato in anticipo

