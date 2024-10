Il capo ultrà Marco Ferdico “mi accennò la questione” biglietti per la finale di Champions del 2023 e “io ne parlai con la base della dirigenza“, non con Marotta. È quanto ha detto Javier Zanetti agli investigatori della Squadra mobile milanese, che indagano sulle curve di San Siro e sui traffici illeciti degli ultras. L’ex capitano dell’Inter, oggi vicepresidente della squadra, ha detto di non aver subito mai pressioni, minacce, intimidazioni e che parlava con i capi della curva, ma sempre in un clima “tranquillo”. E questi non “facevano mai nulla di male” nei confronti del club. Ha negato di aver avvisato Ferdico di un monitoraggio della polizia sulla curva. “Non è vero”, ha sottolineato.

Zanetti è stato sentito come teste, ieri era stato il turno dell’allenatore Simone Inzaghi: “Rappresentai alla dirigenza la richiesta di Ferdico poi gli ho scritto che aveva fatto quello che dovevo fare” aveva detto il tecnico agli investigatori. Sempre nell’ambito dell’inchiesta che ha portato a 19 arresti dieci giorni fa, è invece saltato un interrogatorio programmato nei giorni scorsi per Fedez, amico del leader della curva Sud milanista Luca Lucci.

L’audizione di Zanetti, che ha risposto a tutte le domande in un ufficio di Polizia è durata circa un’ora e mezza. In un’intercettazione del maggio 2023 tra Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo, capo ultrà della Nord e ora in carcere, “avrebbe saputo da Zanetti“, così sosteneva, che c’erano “funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva…”, dopo l’omicidio dell’ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico leader della Nord. Tra l’altro, anche nell’ormai nota telefonata tra l’allenatore Inzaghi e Ferdico di quel periodo veniva citato Zanetti, in relazione alla richiesta degli ultras di avere più biglietti per la finale di Champions dello scorso anno. “Parlo con Ferri, con Zanetti, con Marotta (…) gli dico…che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e Zanetti “, rispondeva Inzaghi a Ferdico, il quale chiedeva che il club aumentasse la quota di ticket da assegnare alla curva per la trasferta di Istanbul. Gli ultras ottennero, poi, i 1500 biglietti che volevano.

Intanto, per sabato scorso era stato programmato un interrogatorio di Fedez, anche se non formalmente con un invito a comparire. Pare l’avesse chiesto lo stesso cantante. Interrogatorio che, dopo un dialogo tra i pm e i legali del rapper, è stato annullato. Stando a quanto riferito, la scelta di non ascoltarlo da parte della Procura non sarebbe stata legata al fatto che Fedez avesse deciso di non rispondere, ma sarebbero sopraggiunte ulteriori esigenze investigative e c’è stato alla fine un accordo tra pm e difesa. Un interrogatorio in questa fase pare dunque che non si farà più. I legali di Fedez, gli avvocati Andrea Pietrolucci e Gabriele Minniti, hanno precisato che non è mai pervenuta una convocazione da parte dei pm. Fedez avrebbe dovuto essere sentito con l’assistenza di un avvocato, perché è indagato nel procedimento connesso sulla rissa in discoteca di aprile e sul successivo pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, a cui avrebbe preso parte, tra gli altri, Christian Rosiello, bodyguard del cantante e ultrà rossonero finito in carcere, assieme ad Islam Hagag, anche lui vicino a Fedez. Così come Luca Lucci, il capo ultrà della Sud milanista, anche lui arrestato e più volte intercettato in dialoghi con l’ex di Chiara Ferragni. La nota “aggressione” a Iovino, tra l’altro, viene contestata come uno degli episodi attribuiti alla presunta associazione per delinquere degli ultras milanisti.