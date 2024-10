Archiviato il caso Nicola Bellomo. “Nessun illecito disciplinare riconducibile al calciatore“: questa la decisione della Procura Federale della FIGC dopo le indagini svolte nei confronti del calciatore del Bari. I fatti sono riconducibili alla partita contro la Ternana della stagione 2023/2024, valida per la gara di ritorno della finale playout di Serie B (match vinto 0-3 dal club pugliese, coincisa con la salvezza e la permanenza nel campionato cadetto). Nei prossimi giorni, i legali del calciatore terranno una conferenza stampa per fare definitiva chiarezza sulla vicenda e per chiudere definitivamente il capitolo. Oltre che la FIGC, anche la Procura di Bari aveva indagato sul comportamento del calciatore, che era coinciso con un flusso anomalo, seppur circoscritto, di scommesse. Dopo cinque mesi, la Procura Federale ha archiviato il calciatore: ora Bellomo potrà tornare a pensare solo al campo.

Chiuso il caso Bellomo: cos’era successo

Un cartellino rosso che aveva fatto discutere. L’espulsione del numero 10 barese era avvenuta al 33esimo del secondo tempo del match giocato il 23 maggio scorso e vinto dai biancorossi. Bellomo non era in campo in quel momento ed era stato espulso dal direttore di gara direttamente dalla panchina dopo un litigio con un raccattapalle. Nei giorni successivi erano emersi le voci di diverse schedine giocate contemporaneamente in una ricevitoria del centro di Bari sull’evento secco dell’espulsione di Bellomo che era quotato addirittura 24 volte la posta. Secondo quanto raccolto da Il Fatto Quotidiano, l’evento era inizialmente sfuggito alla vigilanza. I motivi? Il movimento di denaro non aveva superato la soglia di sensibilità tale da insospettire le istituzioni. Ma l’aspetto più importante è la mancata riscossione della vincita da parte degli scommettitori. La regola, infatti, è chiara: vengono considerati soltanto i cartellini ricevuti dai giocatori in campo, escludendo quelli in panchina. Dunque, il bookmaker in questione non si era nemmeno posto il problema limitandosi solamente a rimborsare ai clienti l’importo puntato. Dopo cinque mesi di indagine, la Procura federale ha spazzato via i dubbi: “nessun illecito” riconducibile a Bellomo.