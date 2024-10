Scontro rovente a Tagadà (La7) tra Maria Teresa Meli, firma del Corriere della Sera, e Francesco Silvestri, capogruppo del M5s alla Camera. Il deputato pentastellato, commentando una dichiarazione del senatore della Lega Massimiliano Romeo che invoca la necessità della diplomazia nella guerra in Ucraina, mostra l’atto 203 del governo: “Qui vengono messi a bilancio per gli esami pluriennali un miliardo e 800 milioni di euro sulle armi. E sono soldi degli italiani: aumentiamo le accise, alziamo l’Iva sui pannolini, diminuiamo il livello del servizio sanitario, però poi a spese loro diamo a Zelensky tutti questi soldi”.

“Quando si è presidente del Consiglio si prendono impegni – commenta il deputato di Fratelli d’Italia Marco Osnato – E anche Conte ha fatto proprio questo”.

“Questi soldi vengono tolti agli italiani – continua Silvestri – non certo per la diplomazia”.

“Zelensky sta combattendo anche per te e per il tuo simpatico leader Conte“, insorge Meli.

“Zelensky non sta combattendo per me, non mi rappresenta – ribatte il parlamentare 5 Stelle – L’Ucraina non è il mio modello”.

“Zelensky sta combattendo per la libertà dell’Occidente – ribadisce la giornalista – Dopodiché se a voi non frega nulla, cosa di cui non dubito, amen”.

“L’Italia è un’altra cosa rispetto all’Italia – rilancia Silvestri – Quindi, Zelensky non sta combattendo per me”.

“Certo, non ci ha invaso nessuno”, replica Meli.

“E ti dirò di più, non stiamo facendo il bene degli ucraini”, prosegue il parlamentare, da cui dissente totalmente Meli.

La bagarre viene immediatamente interrotta dalla conduttrice Tiziana Panella che fa abbassare l’audio dei microfoni dei suoi ospiti e rivendica la necessità di aver mandato armi in Ucraina.