“Chiariamoci subito, ogni provvedimento della maggioranza lo pagano le lavoratrici e i lavoratori”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto sul ddl lavoro. Schlein attacca Meloni e la accusa di mentire: “La ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora al paese questa nuova tassa Meloni. Anche oggi l’abbiamo vista in video mentire a viso aperto al paese“, mentre “è scritto qui in un documento approvato dal Consiglio dei ministri, il Piano strutturale di bilancio, alla pagina 116”. Quindi Schlein cita il Psb: “Utilizzare il riordino delle spese fiscali in determinati ambiti di tassazione come l’allineamento delle accise per diesel e benzina”. “È la verità – conclude rivolgendosi al governo – lo avete scritto voi, prendetevi la vostra responsabilità”.