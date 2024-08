Torniamo sul problema della gestione degli orsi in Trentino, terra in cui vivo.

Ci torniamo perché la provincia di Trento ha annunciato che l’orsa JJ4 sarà trasferita in Germania, in un parco – zoo e pare che il parco stesso abbiamo confermato tale prospettiva. Senza continuare a ricalcare la triste storia che avvolge quest’orsa, che era stata condannata all’abbattimento dal presidente Fugatti, salvata dal Consiglio di Stato per eccesso di pena, va detto che attualmente l’orsa è reclusa nella struttura denominata “Centro vivaistico” del Casteller; Casteller, ricordiamolo, è una località nel comune di Trento, luogo distante qualche centinaio di metri da dove vi sto scrivendo, da dove vivo.

È un luogo isolato, dove gli orsi hanno pochissimo spazio, questo è verissimo, ma sapete perché le condizioni attuali sono migliori rispetto al transito dell’orsa in un parco-zoo? Per il semplice motivo che qui, almeno, non è esposta al pubblico ludibrio, è in un un’area riservata, lontana dal diventare fenomeno da baraccone, come molte associazioni titolate sono disposte a concedere, pur di poter dire che le hanno tolte dalla gestione di Fugatti e Failoni, i carcerieri.

Eppure, sappiate che il centro del Casteller è attorniato da oltre 30 ettari di bosco, sempre di proprietà provinciale e, chi scrive qui, è uno dei progettisti che aveva proposto alla provincia di allargare il sito e sfruttare questo spazio, per farlo diventare un’areale serio, dove gli orsi potevano essere ricoverati lontano dal pubblico, come ora, ma in condizioni molto più vicine alla loro abitudine di vita; garantendo così sia l’allontanamento dal pubblico, sia una condizione di vita decente; e addirittura erano ben quattro i progetti proposti, tra cui appunto l’ampliamento e adeguamento del Casteller.

Pensate che alcuni di questi progetti avevano anche colto l’interesse di quelle associazioni che ora, invece, spingono per il trasferimento di JJ4, ma anche di M49, ricordiamoci che c’è ancora lui recluso al Casteller.

Mi chiedo perché si voglia accettare di trasferire un’orsa in un parco zoo, esporla al pubblico ludibrio a pagamento; per cosa? Per poter dire “almeno la togliamo dal Casteller”? Ma davvero pensate che sia meglio sbatterla in uno zoo, esporre al pubblico pagante un’orsa selvatica, abituata al silenzio e non certo all’uomo, che non invece spingere per ottenere la realizzazione di un areale serio, dove si possa dare dignità a questi animali? E parla di trasparenza nella gestione, l’assessore provinciale con delega ai grandi carnivori, Roberto Failoni, rappresentante di quella provincia che emette ordinanze di abbattimento di notte, per evitare ricorsi, per poi annunciare l’avvenuta uccisione al mattino presto; oppure, volgiamo ricordare il trasferimento di DJ3 e M57, pure questi avvenuti di notte, senza nemmeno annunciare tali procedimenti?

Dunque pare che la decisione sia presa per JJ4, ma la battaglia sia ancora viva, poiché qui in Trentino, chi combatte per la libertà degli orsi e una convivenza consapevole, con l’attuazione di tutte le prevenzioni mai attuate dalla provincia di Trento, sta preparando documentazione per tentare di evitare tale trasferimento; ricordiamoci che l’orso è un animale protetto, di proprietà indisponibile dello Stato, non di Fugatti e Failoni.

Trasferire l’orsa JJ4 in un parco zoo è solo volerla portare via dai riflettori, sia per una giunta provinciale incapace di gestire la presenza degli orsi, sia per quelle associazioni internazionali e nazionali che così potranno vantarsi di aver trovato una soluzione per questa mamma orsa; ma è questa la soluzione? Toglierla dal Casteller per sbatterla in un parco zoo? E qualcuno lo sa che, prima di esporla al pubblico pagante e di immetterla con gli altri orsi esistenti, la povera JJ4 sarà torturata, in quanto confinata per mesi in isolamento in gabbia, per renderla mansueta?

Di questo ne parla qualcuno? Proprio una grande soluzione avvalorata da quelle associazioni che dovrebbero invece combattere per tenere gli orsi sul loro territorio naturale e nelle loro condizioni di vita naturali.