Neanche una caduta è riuscita a fermarli. Elia Viviani e Simone Consonni hanno vinto l‘argento nella Madison uomini ciclismo su pista. Una gara incredibile per gli azzurri che regalano all’Italia la 38esima medaglia di questi Giochi Olimpici di Parigi, nella penultima giornata del ciclismo su pista.

La coppia Viviani-Consonni ha tenuto la testa della corsa per larga parte della Madison, per poi cedere al Portogallo nell’ultimo quarto di gara. I due azzurri chiudono con 47 punti, a sole sette lunghezze dall’oro. Bronzo alla Danimarca con 41 punti.

A 19 giri dalla fine, anche una caduta: durante un cambio con Viviani, Consonni ha perso il controllo della bici ed è cascato sulla pista. Ma la botta, e l’escoriazione sul fianco sinistro, non hanno fermato l’atleta italiano. All’indomani dell’oro ottenuto dalla sorella Chiara Consonni, vinto con Vittoria Guazzini, anche Simone può così a mettersi al collo il trofeo della Madison. È la seconda medaglia per lui, dopo il bronzo vinto con il quartetto azzurro nell’inseguimento a squadre. Dal canto suo, il suo compagno, Elia Viviani, è salito per la terza volta consecutiva sul podio olimpico, dopo l’oro di Rio e il bronzo di Tokyo.

