Gianmarco Tamberi alla fine ha dovuto arrendersi nella sfida con il suo corpo. Ha superato l’ennesimo ricovero in ospedale per un’altra crisi di coliche renali, ma in finale il campione del salto in lungo è stato comprensibilmente la controfigura di se stesso. Era il favorito e invece si ferma all’11esimo posto, dopo aver fallito per tre volte la quota di 2.24 che in giorni normali avrebbe superato di slancio. Gimbo – portabandiera dell’Italia, marchigiano di Offagna, 31 anni, tesserato con le Fiamme Oro – dopo l’eliminazione si è lasciato andare a un pianto accompagnato a un abbraccio agli amici che lo hanno sempre seguito fin qui nelle gare internazionali. Poi si è messo a bordo pista per tifare l’altro azzurro, Stefano Sottile, 26 anni, piemontese di Borgosesia, che salta per le Fiamme Azzurre: la sua è stata una gara straordinaria che lo ha portato a combattere per le medaglie con i grandi di questa disciplina anche con grande personalità. Si è fermato a 2.34 ma quanto pesa questo quarto posto: è la stessa misura davanti alla quale è stato eliminato anche Mutaz Essa Barshim (Qatar), che nel 2021 a Tokyo era stato campione olimpico ex aequo proprio con Tamberi. Un doppio oro frutto di un accordo tra i due grandi amici. Non è stato così invece quest’anno: l’americano McEwen e il neozelandese Kerr non si sono accontentati e sono andati allo spareggio. L’ha spuntata l’all black che ha saltato la quota che lo statunitense ha mancato (2.34).

La diretta della finale di salto in alto

21.05 – McEwen fallisce ancora a 2.34 e Kerr riesce: il neozelandese è campione olimpico.

20.56 – Anche Kerr manca i 2.36. Si passa a 2.34.

20.54 – McEwen fallisce la prova a 2.36.

20.53 Kerr sbaglia il suo salto a 2.38. Si passa a 2.36.

20.52 – McEwen sbaglia il primo salto a 2.38

20.49 – Lo spareggio prevede un salto ciascuno: se sbagliano entrambi si cala l’asticella di 2 cm, se saltano entrambi si alza di 2.

20.48 – La sfida per l’oro andrà allo spareggio. L’americano McEwen e il neozelandese Kerr hanno sbagliato tutti i tentativi a 2.38. La prima quota è 2.38. Come noto a Tokio Tamberi e Barshim si accordarono per l’oro ex aequo.

20.39 – La gara di Barshim (Qatar) si ferma a 2.34 ed è medaglia di bronzo. E’ la stessa misura di Sottile ma il qatarino ha commesso meno errori durante il suo percorso.

20.33 – Sottile ha mancato anche l’ultimo salto. E’ quarto. Un risultato fantastico per l’atleta di Borgosesia che al di là di ogni aspettativa ha combattuto con i grandi della disciplina per una medaglia.

20.31 – Niente 2.36 per Sottile: gli resta un ultimo tentativo.

20.29 – Il qatarino Barshim – campione olimpico in carica ex aequo con Tamberi – ha fallito anche la seconda prova a 2.36.

20.28 – Tamberi è rimasto a bordo pista per incoraggiare Sottile, l’altro azzurro rimasto in gara, che sta combattendo per una medaglia.

20.27 – Salta i 2.36 anche il neozelandese Hamish Kerr che ora è secondo. Sottile attualmente è quarto, ma ha altri due tentativi a disposizione.

20.26 – L’americano McEwen supera i 2.36 e passa in testa.

20.25 – Barshim e Sottile falliscono il primo tentativo a 2.36.

20.22 – A Barshim, Kerr, Sottile si aggiunge anche McEwen, statunitense, che salta i 2.34 al terzo tentativo. Restano in gara in 4. Si passa a 2.36.

20.16 – Sottile al momento è secondo dietro a Mutaz Essa Barshim (Qatar). A superare quota 2.34 è stato intanto anche Kerr (Nuova Zelanda)

20.12 – SOTTILE SUPERA 2.34 AL PRIMO TENTATIVO

20.09 – Sono rimasti in gara in 6. Tra questi l’azzurro Stefano Sottile, che ha sbagliato il primo tentativo a 2.31 (e per questo attualmente è 4°). Ora si passa alla quota di 2.34.

20.05 – I saltatori ad aver superato 2.31 al momento sono 5. Tra questi l’azzurro Stefano Sottile.

20.02 – SOTTILE SUPERA QUOTA 2.31!

19.57 – Per il momento sono riusciti a saltare 2.31 Barshim (Qatar), oro ex aequo con Tamberi a Tokio 2021, Akamatsu (Giappone) e McEwen (Usa).

19.51 – Primo errore in gara per l’azzurro Stefano Sottile a quota 2.31.

19.50 – Tamberisi è poi alzato rivolgendo un cenno al pubblico, che ha ringraziato, prima di uscire dalla pista dello Stade de France.

19.49 – Tamberi in lacrime abbraccia i suoi amici sugli spalti dello Stade de France. Tra chi lo consola c’è anche l’allenatore Giulio Ciotti.

19.47 – TAMBERI ELIMINATO. Ha fallito anche la prova a 2.27

19.43 – Tamberi ha sbagliato anche il salto a 2.27. L’atleta azzurro sembra un po’ indebolito: a mancare è l’azione in elevazione

19.41 – Per ora hanno saltato 2.27 5 atleti. Tra questi l’italiano Stefano Sottile.

19.34 – Primo tentativo di Tamberi a 2.27 fallito

19.31 – SOTTILE SUPERA QUOTA 2.27! Percorso netto per l’azzurro

19.30 – Barshim supera quota 2.27

19.26 – Al terzo tentativo Tamberi ce la fa! Si passa alla misura di 2.27. Due azzurri ancora in corsa nella finale.

19.23 – Hanno superato il salto a 2.22 10 atleti, tra i quali l’azzurro Stefano Sottile.

19.19 – Tamberi ha fallito anche il secondo tentativo a 2.22.

19.19 – Tamberi fallisce il primo salto a 2.22

19.14 – Barshim (Qatar) supera la quota 2.22 al primo salto. anche il qatarino aveva avuto qualche problema fisico durante le eliminatorie.

19.05 – Primo salto per Sottile che supera i 2.17. Tamberi – così come Barshim, Qatar, con lui oro a Tokio – ha deciso di passare e iniziare dai 2.22.

18.50 – Primi salti di prova in tenuta da gara per Gimbo.

18.40 – Inizia il riscaldamento di Gianmarco Tamberi! Dopo essersi fermato a salutare i tifosi italiani, il campione azzurro ha iniziato con gli esercizi di stretching vicino alla pedana. Le telecamere sono tutte su di lui: le condizioni sembrano buone.

Meraviglioso folle, sei già sul campo di gara, appena uscito dall’ospedale, dopo una colica terribile partita stamattina alle 5 e vomitando sangue!

Come si può non amarti?!

Tu hai già vinto!

Siamo tutti con te in pedana ❤️❤️❤️#Tamberi #Paris2024 #Olympic2024 #saltoinalto #forza pic.twitter.com/Wn0XYXDDEr — Sam Dark (@SamArtsFactory) August 10, 2024

Quando c’è la finale e dove vederla in tv

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la finale del salto in alto con Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile rientra tra le gare che saranno trasmesse in diretta. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD. La finale è in programma appunto sabato 10 agosto: l’inizio alle ore 19.