Le atlete italiane Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno vinto l’oro nel ciclismo su pista specialità madison. Le azzurre hanno totalizzato 37 punti. Medaglia d’argento alla favorita Gran Bretagna, ferma a 31 punti, bronzo ai Paesi Bassi con 28 punti. Con questa vittoria l’Italia sale a 11 ori, uno in più di quelli portati a casa a Tokyo 2020, guadagnando due posizioni nel medagliere e scavalcando Germania e Paesi Bassi (la classifica aggiornata). Nella madison (detta anche “americana”) in gara ci sono 15 squadre, che devono disputare 120 giri, per un totale di trenta chilometri. Ogni dieci giri c’è uno sprint, che assegna cinque punti al primo, tre al secondo, due al terzo e uno al quarto. L’ultimo sprint assegna punteggio doppio. Se una squadra guadagna un giro conquista venti punti.

“Nella prima parte ci siamo un po’ perse, nella seconda ci siamo ritrovate. Non potevamo chiedere di meglio. È stata una Madison improvvisata, fatta all’ultimo. Qualcosa di più grande di noi“, ha detto a RaiSport Consonni. “L’abbiamo vinta di gambe e cuore. All’inizio eravamo un po’ sballate con i giri, la Madison è veramente lunga. Ma abbiamo pensato che non piotevamo essere le uniche a fare fatica. O la va a o la spacca, ed è andato tutto benissimo”, ha aggiunto Guazzini. Le vincitrici hanno ricevuto anche l’omaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Bravissime le nostre azzurre Chiara Consonni e Vittoria Guazzini che conquistano il gradino più alto del podio nel ciclismo su pista – madison donne. È l’undicesimo oro in questi Giochi olimpici per l’Italia: il sogno continua”, ha scritto su Twitter.

Chiara Consonni è sorella di Simone, campione olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo. L’amore per la bicicletta le è stato trasmesso dal fratello maggiore e in breve tempo si è affermata afferma come una delle velociste più promettenti del panorama internazionale, dedicandosi sia alla strada che alla pista. È laureata in Economia. Vittoria Guazzini, di Poggio a Caiano (Prato) ha iniziato a correre per il Velo Club di Seano, frazione del vicino comune di Carmignano. Sin dalle categorie giovanili si divide tra strada e pista, cogliendo numerosi successi internazionali in entrambe le specialità. A soli 17 anni si merita la chiamata nella Nazionale assoluta e nella sua carriera in maglia azzurra spiccano un oro mondiale nell’inseguimento a squadre e due titoli europei (madison e inseguimento a squadre). Diplomata al liceo scientifico, in futuro non nasconde il proprio desiderio di riprendere gli studi.