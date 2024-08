Un inno alla pace. La forza della musica scalda il cuore del pubblico a Parigi. Nella finale olimpica di beach volley femminile tra Canada e Brasile, una lite tra le due giocatrici si è placata per merito di John Lennon. Sottorete scoppiano i problemi, tra urla e insulti: per stemperare la tensione, dall’altoparlante parte “Imagine”. I tifosi presenti iniziano a cantare a squarciagola e il battibecco lascia spazio ai sorrisi.

Nell’incredibile cornice sotto la Tour Eiffel, le due brasiliane Ana Patricia Ramos e Eduarda ‘Duda’ Lisboa si sono imposte al terzo set sulle canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson (26-24; 12-21; 15-10).

Il malinteso

La lite furiosa nel tie-break decisivo. Le due coppie hanno iniziato a insultarsi e si sono puntate il dito a vicenda, fino ad arrivare a uno scontro faccia a faccia sotto rete: è stato necessario l’intervento dell’arbitro di gara per fermare il battibecco. Un malinteso? Wilkerson commenta così l’accaduto al termine della gara: “Stavo rispondendo alla mia famiglia tra la folla che era seduta e stava applaudendo dietro entrambe le giocatrici brasiliane, ma Ana Patricia credeva che la stessi prendendo in giro”. Tornate in posizione per proseguire la partita, ecco che dagli spalti parte l’inconfondibile colonna sonora di John Lennon.

“Dopo la partita, quando sono venute a stringerci la mano c’è stato un abbraccio immediato. Onorata di aver giocato contro questa squadra”, hanno dichiarato le giocatrici al termine della finale. Fuori dal campo, amore e rispetto reciproco. Pace fatta, anche grazie a una canzone. E sul podio, c’è pure spazio per un selfie di gruppo.