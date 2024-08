Il presidente Volodymyr Zelensky ha riconosciuto per la prima volta che l’Ucraina sta portando avanti operazioni per “spingere la guerra” in territorio russo. “Il capo di stato maggiore Sirsky ha già riferito diverse volte oggi riguardo al fronte, alle nostre azioni e allo spingere la guerra nel territorio dell’aggressore”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale. “Grazie a ogni unità delle nostre forze di difesa che rende possibile tutto questo. L’Ucraina dimostra di sapere davvero come ristabilire la giustizia e garantisce esattamente il tipo di pressione che è necessaria: pressione sull’aggressore”, ha detto.

Mosca ha reagito alle operazioni condotte sinora da Kiev in territorio russo sganciando sui soldati nemici una bomba termobarica Odab-500 e rivendicando di aver ucciso personale, attrezzature e 15 mercenari stranieri al soldo dell’Ucraina. Un monito della forza militare di cui può disporre Vladimir Putin, mentre per il quinto giorno sono proseguiti i combattimenti nelle regioni russe di confine, con Mosca che è corsa ai ripari evacuando i civili, finora oltre 76mila persone.

Gli osservatori continuano a interrogarsi sugli obiettivi dell’incursione ucraina: per alcuni analisti, l’offensiva potrebbe essere progettata per catturare e mantenere territori da usare come merce di scambio per garantire la liberazione delle regioni occupate dai russi. Una mossa del genere richiederebbe tuttavia un enorme impegno da parte delle truppe ucraine per contrastare i russi per tutto il tempo necessario. Un’altra possibilità è che Kiev voglia costringere le forze russe ad alleggerire le posizioni di prima linea nell’Ucraina orientale e meridionale, per rafforzare le proprie difese. Mentre una terza ipotesi è che l’Ucraina voglia catturare la centrale nucleare di Kursk per usarla come leva e costringere i russi a ritirarsi dalla centrale di Zaporizhzhia.

Nel frattempo, il confine nord si accende anche di nuove tensioni tra Kiev e Minsk: il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko ha denunciato come “una provocazione” i droni ucraini che hanno sconfinato e sono stati abbattuti nello spazio aereo del Paese. E promettendo rappresaglia in caso di nuove violazioni, il leader bielorusso ha ordinato di rafforzare le unità militari al confine schierando sistemi missilistici Polonez e Iskander.

Intanto, “al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e sopprimere la minaccia di attacchi”, il capo dell’Fsb ha ordinato di mettere in atto un “regime speciale antiterrorismo” nelle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk, alla frontiera con l’Ucraina. Una misura che si traduce in ampi poteri alle forze di sicurezza e all’esercito e forti restrizioni per i residenti: movimenti limitati, telefonate monitorate, aree vietate, posti di blocco, sicurezza rafforzata nelle infrastrutture chiave. Un vero lockdown che evidenzia la portata della crisi nel più ampio ‘fronte nord’, tra i timori di un’escalation anche con la Bielorussia: dopo il presunto sconfinamento dei droni ucraini, Minsk ha infatti messo in guardia sul rischio di un allargamento del conflitto, convocando l’incaricato d’affari ucraino per presentare una forte protesta e per minacciare ritorsioni in caso di nuovi incidenti.