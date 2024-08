Almeno cento persone sono state uccise da un attacco israeliano sulla scuola Al-Tabaeen nel centro di Gaza City, usata come rifugio per gli sfollati. Lo riferiscono le autorità della Striscia di Gaza governata da Hamas, affermando che l’edificio è stato colpito durante la preghiera del mattino con tre bombe da 907 chili ciascuna. Le Idf (l’esercito israeliano) hanno confermato il raid, sostenendo di aver condotto un “attacco di precisione contro i terroristi di Hamas che operavano in un centro di comando e controllo nascosto nella scuola”. Le forze armate di Tel Aviv sostengono che “prima del raid sono state prese numerose misure per mitigare il rischio di colpire civili, compreso l’uso di munizioni di precisione, ricognizione aerea e informazioni di intelligence”. Hamas, accusano, viola “in modo sistematico la legge internazionale, operando dai rifugi dei civili e sfruttando brutalmente la popolazione e le istituzioni civili come scudi umani per le loro attività terroristiche”. Il gruppo islamista palestinese parla invece di “crimine orribile che costituisce una pericolosa escalation“.

L’attacco è arrivato dopo che Israele ha accettato l’appello di Egitto, Stati Uniti e Qatar per un round conclusivo dei negoziati sul cessate il fuoco, fissato per il 15 agosto. In una durissima nota, il ministero degli Esteri del Cairo scrive che il fatto che lo Stato ebraico “commetta questi crimini in larga scala, come l’assassinio deliberato di civili ogni volta che gli sforzi dei mediatori si intensificano, è la prova definitiva della mancanza di volontà politica di mettere fine a questa guerra brutale”. Al contrario, prosegue il comunicato, Tel Aviv “persiste” nel provocare “la continua sofferenza umana dei palestinesi sotto il peso di una catastrofe umanitaria internazionale che il mondo è incapace di fermare”. Nonostante questo l’Egitto riafferma l’impegno diplomatico per “garantire l’ingresso di aiuti umanitari con diversi mezzi e lavorare per arrivare a un cessate il fuoco, a prescindere da quanto sia difficile o da quanti ostacoli vi siano”.