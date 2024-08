Mentre nella regione di Kursk continua la controffensiva ucraina, Mosca ha annunciato l’introduzione di un regime speciale antiterrorismo in tre regioni. Il Comitato nazionale antiterrorismo, in particolare, applicherà il protocollo, che comporta restrizioni per la popolazione, nelle regioni al confine con l’Ucraina, cioè quelle di Belgorod, Kursk e Bryansk, come riporta Ria Novosti.

“Il regime di Kiev ha compiuto un tentativo senza precedenti di destabilizzare la situazione in diverse regioni del Paese”, ha detto il comitato in riferimento alle azioni militari a Kursk. “Per garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere le minacce di atti terroristici” il capo dell’Fsb Bortnikov “ha deciso di organizzare operazioni antiterrorismo a Belgorod, Bryansk e Kursk”.

La scorsa notte, intanto, Kiev ha continuato gli attacchi in territorio russo. Le difese aree di Mosca, secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa, hanno abbattuto 32 droni ucraini sulle regioni di Kursk e Yaroslavl. Secondo il ministero russo, “Kiev ha tentato di effettuare un attacco” utilizzando velivoli senza pilota sul territorio russo: “32 droni ad ala fissa sono stati intercettati e distrutti dalle unità di difesa aerea in servizio. Ventisei erano sulla regione di Kursk e altri 6 in quella di Yaroslavl”.

Mosca, però, starebbe cercando nuovi modi per contrattaccare. Secondo fonti dell’intelligence europee, citate da Reuters, decine di militari russi vengono addestrati in Iran per usare il sistema missilistico balistico a corto raggio Fath-360, che lancia missili con una gittata massima di 120 km e una testata da 150 kg. Le fonti dell’intelligence si aspettano l’imminente consegna di centinaia di armi guidate da satellite alla Russia per la sua guerra in Ucraina.

Secondo le fonti i rappresentanti del ministero della Difesa russo hanno firmato un contratto il 13 dicembre a Teheran con l’Iran per il Fath-360 e un altro sistema missilistico balistico, l’Ababil. Mosca possiede i propri missili balistici, ma la fornitura di Fath-360 potrebbe consentirle di utilizzare una parte maggiore del suo arsenale per obiettivi oltre la linea del fronte, impiegando al contempo testate iraniane per obiettivi a distanza più ravvicinata, ha affermato un esperto militare.