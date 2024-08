Momento di imbarazzo durante la telecronaca Rai della ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Uno sport che in Italia sta avendo un boom di popolarità grazie a Sofia Raffaeli e alle altre azzurre impegnate nella prova a squadre. Nella diretta di ieri, giovedì 8 agosto, proprio prima di Raffaeli si è esibita l’atleta uzbeka Takhmina Ikromova. Il suo esercizio è stata l’occasione per l’ex ginnasta Isabella Zunino Reggio, voce storica della ritmica sulla Rai, per spiegare alcuni elementi tecnici: “La cosa più difficile per il nastro è riuscire a mantenerlo sempre compatto. Soprattutto durante le figure. Per essere valida qualsiasi difficoltà, devono esserci minimo quattro gobbe o quattro circoletti. Se no puoi fare anche la cosa più bella del mondo, ma non è valida“.

Un’informazione interessante, soprattutto per i tanti neo-appassionati alla disciplina, per chi magari ieri per la prima volta ha assistito in diretta a una prova di ginnastica ritmica. Il commento del telecronista Andrea Fusco però ha creato un momento di imbarazzo: “Poi, mi raccomando, ci sarà un quiz al termine di queste Olimpiadi. Dovete rispondere da casa”. Una risposta che ha infastidito Zunino Reggio. “Stavo facendo un commento tecnico, mi sembra superfluo quello che tu hai detto. Vabbè..”, ha replicato l’ex ginnasta. Il telecronista ha provato a smorzare la tensione con una risata, ma l’impaccio era ormai evidente. Poi la telecronaca è proseguita e ci ha pensato la splendida prova di Raffaeli a rasserenare in parte gli animi nella cabina di commento della Rai.