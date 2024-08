Ipnotica e incantevole. Non ci sono altri aggettivi per poter commentare la qualificazione all-around individuale di ginnastica ritmica di Sofia Raffaeli alle Olimpiadi. Cerchio, palla, clavette e nastro: quattro rotazioni ai limiti della perfezione. La ventenne campionessa azzurra di Chiaravalle ha lasciato tutti a bocca aperta: disinvoltura e grazia per pochissime in gara. Raffaeli ha concluso le eliminatorie in prima posizione grazie al punteggio totale di 139.100. Per la giuria non ci sono stati dubbi: 35.700 con il cerchio, 34.450 nella palla, 35.000 con le clavette e 33.950 con il nastro. Dopo un’intera (e intensa) giornata di gare, le prime 10 classificate delle eliminatorie – tra cui Sofia Raffaeli, appunto – prenderanno parte alla finale (dove si ripartirà da zero) di venerdì 9 agosto alle 14:30. Tra di loro c’è anche l’altra azzurra, la 22enne Milena Baldassarri.

“Sensazioni mai provate prima”

“È bellissimo con questo pubblico anche solo entrare in pedana e fare il tuo esercizio. È però anche molto difficile mantenere la concentrazione: sono state sensazioni mai provate prima“, queste le parole di Sofia Raffaeli ai microfoni di Eurosport. L’azzurra non si nasconde e conferma di puntare al grande risultato nella finale di domani, venerdì 9 agosto: “Gli esercizi sono andati bene, diciamo che alcune cose non sono state fatte nel modo giusto, ma conosco il mio potenziale e cerco di stare più tranquilla possibile e fare il massimo”.

