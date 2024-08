La guerra di nervi e dichiarazioni va avanti senza esclusione di colpi, nella campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti. In un’intervista alla Cbs, Joe Biden ha detto di “non essere affatto sicuro” che ci sarà un pacifico trasferimento di potere a Kamala Harris se Donald Trump perderà le elezioni di novembre. “Se Trump perde, non sono affatto sicuro”, ha dichiarato il presidente uscente nell’intervista, che andrà in onda domenica. “Lui – afferma il presidente Usa – dice sul serio quello che dice. Non lo prendiamo sul serio. Lui invece lo dice sul serio, tutte quelle cose del tipo ‘se perdiamo ci sarà un bagno di sangue perché saranno state elezioni rubate'”.

Da parte sua la vicepresidente Kamala Harris, candidata dei Democratici, ha zittito ieri, durante un comizio a Detroit, nel Michigan, alcuni contestatori, che mentre lei stava parlando hanno intonato slogan a favore della Palestina. Harris, nei video pubblicati da diversi media Usa, stava parlando dell’Affordable Care Act, – la riforma voluta da Barack Obama che prevede che tutti i cittadini americani abbiano una assicurazione sanitaria – quando si è interrotta per rivolgersi direttamente ai contestatori in platea: “Sapete che c’è? Se volete che vinca Donald Trump, continuare a dire queste cose. Altrimenti, sto parlando io“. Il pubblico ha approvato, con grida e incitamenti.