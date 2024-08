Lunga vita alle Olimpiadi. Dopo l’inchino di Simone Biles e Jordan Chiles per celebrare l’oro di Rebeca Andrade (vincitrice nel corpo libero femminile), si aggiunge un’altra indelebile istantanea. Durante le qualificazioni del salto in alto, il qatariota Mutaz Barshim è costretto a fermarsi per un problema al polpaccio e Gianmarco Tamberi – suo grande amico – è il primo a correre verso di lui per capire l’entità dell’infortunio. Grande empatia e rispetto reciproco per i due atleti che da 14 anni condividono lo stesso palcoscenico e questa volta, anche le difficoltà fisiche: dopo l’oro condiviso a Tokyo, i due tenteranno l’ennesima impresa anche senza essere al top della forma.

Barshim-Tamberi: un’amicizia d’oro

“Possiamo avere due ori?”. Una domanda (o meglio, un desiderio) che rimarrà per sempre scolpita nella storia dei Giochi Olimpici. I protagonisti sono Tamberi e Barshim, doppi vincitori dell’oro olimpico a Tokyo 2021: una scena mai vista prima di allora. Una decisione mossa da un rapporto di amicizia che è andata oltre la competizione sportiva. Il primo incontro risale al 2010, in occasione dei Mondiali juniores U20, a Moncton in Canada. “Ci siamo incontrati per la prima volta a quell’evento”, ha raccontato l’atleta qatariota. “Ricordo che stavo entrando in un ristorante, lui mi fermò e mi fece i complimenti, mi disse che ero un grande saltatore. Pensai subito che fosse matto, ma fu una sensazione strana perché sembrava ci conoscessimo da sempre. Da quel giorno ci siamo sfidati tante volte e il legame è rimasto forte”. Stesso destino: nelle vittorie e soprattutto nelle cadute più dolore, come il grave infortunio alla caviglia. Lacrime, consigli e tante emozioni nascoste dentro quella stanza d’hotel che ha rafforzato ulteriormente la loro amicizia: “Prima volevo solo che se ne andasse, ma lui insisteva e gridava: ‘Gimbo, Gimbo, per favore, voglio parlarti‘ Così ho ceduto e l’ho fatto entrare” aveva detto Tamberi ai microfoni di Spikes nel 2018. Amici in pedana e nella vita privata: fianco a fianco anche nel giorno del matrimonio con le rispettive mogli.

Tamberi: “Oggi è stato uno schifo: avevo poche energie”

Gianmarco Tamberi si qualifica alla fine di salto in alto, non senza difficoltà. Dopo aver superato al primo tentativo le prime due misure (2.20 e 2.24), il campion azzurro colleziona tre errori in fila a 2.27. Nonostante la prova sottotono, i suoi avversari fanno peggio e Tamberi si posiziona tra i migliori 12: un risultato che gli consente di partecipare alla finale di sabato 10 agosto. Con lui ci sarà anche un altro azzurro: Stefano Sottile.

‘Gimbo’ ha commentato così la sua prestazione ai microfoni di Rai Sport: “Sabato sarà un’altra gara. Oggi è stato uno schifo. Ho messo questo davanti a tutto il resto. Devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine questi giorni perché non mi aspettavo così tanto affetto – l’atleta italiano era stato ricoverato nei giorni scorsi per un calcolo renale e febbre alta -. Arrivare così a questo momento non è quello che avrei sperato, però oggi bisognava andare in finale, avevo detto che sarebbe stata la gara più dura della mia vita perché tre giorni fa ero in un letto di ospedale. Oggi non è andato niente, penso di non aver mai staccato e sono sempre andato a finire lo stacco. Avevo poche energie“.

