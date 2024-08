Simone Biles si inchina (non solo metaforicamente) alla ginnasta brasiliana Rebeca Andrade, vincitrice della medaglia d’oro nel corpo libero femminile ai Giochi Olimpici di Parigi. In una giornata storta e sicuramente al di sotto delle aspettative, l’atleta statunitense – insieme alla connazionale Jordan Chiles – ha omaggiato il trionfo della sua rivale con un gesto che cancella gli errori sulla pedana ed è la definizione stessa del Fair play spesso reclamato ma poco messo in pratica nel mondo dello sport. Uno scatto e una dimostrazione di riconoscenza destinato a rimanere nella storia della ginnastica artistica.

Rebeca Andrade sendo reverenciada pela Simone Biles e Jordan Chiles no pódio????#Paris2024 pic.twitter.com/1OuygnnOoy — Maicon Souza (@MaiconSouza_) August 5, 2024

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Il trionfo di Rebeca Andrade

Per battere Simone Biles a Rebeca Andrade è bastato un punteggio di 14.166. Per la campionessa statunitense sono stata fatali le due uscite di pedana in due diagonali con entrambi i piedi: dopo la beffa nella trave – attrezzo in cui ha trionfato Alice D’Amato – Biles si deve “accontentare” del secondo posto per soli 0.033 punti in meno raccolti durante la gara.