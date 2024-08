Una donna di 34 anni è stata accoltellata dal compagno mentre stavano camminando in compagnia del figlio di 8 mesi. Il fatto è avvenuto a Verona, in una strada del quartiere di Borgo Venezia. La giovane non è in pericolo di vita, ma è stata ricoverata all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Sul fatto indaga la polizia che ha già fermato l’uomo, che ha 29 anni: risponderà di tentato omicidio. La coppia è originaria del Benin.

L’aggressione, secondo la prima ricostruzione degli agenti della polizia, è avvenuta durante una lite. Il 29enne è risalito nella sua abitazione (condivisa con altre persone), poi è sceso nuovamente in strada, ha sistemato il bambino nella carrozzina e ha inseguito la compagna che stava fuggendo. L’ha raggiunta e l’ha aggredita con schiaffi e pugni, poi ha fatto partire le coltellate. In soccorso della donna sono intervenuti alcuni automobilisti che si sono fermati e hanno dato l’allarme, facendo intervenire i sanitari del 118. La 34enne è stata colpita dalla lama al collo, al fianco e alle mani.