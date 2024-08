Tre anni e tre giorni dopo l’oro olimpico a Tokyo, per Marcell Jacobs arriva il giorno della verità. Il 4 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024 si corre la gara regina dell’atletica: la finale dei 100 metri. A rappresentare l’Italia allo Stade de France c’è anche un altro azzurro, Chituru Ali. Lui e Jacobs sono qualificati per le semifinali e dovranno probabilmente strappare la miglior prestazione stagionale per arrivare alla gara che assegna le medaglie. I partenti, gli orari e la copertura tv: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il regolamento e il programma

Sono 27 i velocisti qualificati alle semifinali dei 100 metri di domenica 4 agosto: tra di loro anche i due italiani, il campione olimpico Marcell Jacobs e Chituru Ali. Il 25enne comasco è il primo a scendere sulla pista lilla dello Stade de France. La sua semifinale comincia alle ore 20.05. Subito dopo tocca a Jacobs: la seconda semifinale comincia alle ore 20.14. Per qualificarsi alla finale dei 100 metri di Parigi, i due azzurri dovranno arrivare primi o secondi nella loro semifinale. Oppure, ottenere uno dei due tempi più veloci tra gli esclusi. Alla finale che assegna il titolo olimpico dell’uomo più veloce del mondo accendono infatti solo 8 atleti. Il grande show è atteso alle ore 21.50.

Semifinale 1 – 20:05

F.O.T. Ashe (Nigeria)

R. Brathwaite (Isole Vergini britanniche)

B. Azamati (Ghana)

N. Lyles (Stati Uniti)

L. Hinchliffe (Gran Bretagna)

O. Seville (Giamaica)

E. Eseme (Camerun)

C. Ali (Italia)

S. Maswanganyi (Sudafrica)

Semifinale 2 – 20:14

R.R. Espinosa (Cuba)

E. Matadi (Liberia)

A. Blake (Giamaica)

L. Tebogo (Botswana)

A. Simbine (Sudafrica)

K. Ajayi (Nigeria)

K. Bednarek (Stati Uniti)

L.M. Jacobs (Italia)

J. Hartmann (Germania)

Semifinale 3 – 20:23

P. Boonson (Thailandia)

A. de Grasse (Canada)

Z. Hughes (Gran Bretagna)

K. Thompson (Giamaica)

A. Sani Brown (Giappone)

F. Omanyala (Kenya)

F. Kerley (Stati Uniti)

A.R. Saminu (Ghana)

B. Richardson (Sudafrica)

Finale dei 100 metri – 21:50

I primi due in ogni semifinale e i successivi due più veloci

La finale dei 100 metri alle Olimpiadi Parigi 2024, dove vederla in tv e streaming

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. Su tutte queste piattaforme sarà possibile vedere in diretta la finale dei 100 metri. La gara sarà trasmessa anche in diretta in chiaro gratis sulla Rai: il canale di riferimento è Rai 2, è disponibile anche lo streaming su RaiPlay. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.