Marcell Jacobs rinasce nel momento decisivo e conquista la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi. Il campione olimpico in carica ha chiuso terzo nella sua semifinale, con un 9 e 92 che è la sua miglior prestazione stagionale. Con il miglior tempo di ripescaggio, torna tra i migliori otto della velocità e questa sera può difendere il titolo conquistato tre anni fa a Tokyo. Niente da fare per l’altro azzurro, Chituru Ali, settimo nella sua semifinale.

Finale dei 100 metri – Ore 21:50 – diretta Rai 2

La finale dei 100 metri di Parigi, la gara regina dell’atletica. Il grande show allo Stade de France è atteso alle ore 21.50. La gara tra gli 8 uomini più veloci al mondo è serratissima: loro sono i migliori, racchiusi in appena 13 centesimi dopo le semifinali. Significa che può bastare un dettaglio a fare la differenza tra un podio e un ultimo posto.

Ecco la lista dei partenti:

K. Thompson

O. Seville

N. Lyles

F. Kerley

A. Simbine

L. Tebogo

M. Jacobs

K. Bednarek

La finale dei 100 metri alle Olimpiadi Parigi 2024, dove vederla in tv e streaming

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. Su tutte queste piattaforme sarà possibile vedere in diretta la finale dei 100 metri. La gara sarà trasmessa anche in diretta in chiaro gratis sulla Rai: il canale di riferimento è Rai 2, è disponibile anche lo streaming su RaiPlay. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.

