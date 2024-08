Le Olimpiadi di Parigi hanno superato il giro di boa. È il giorno della gara regina dell’atletica: la finale dei 10o metri. L’Italia spera di vedere al via il campione olimpico in carica, Marcell Jacobs. In semifinale c’è anche l’altro azzurro Chituru Ali. Ma attenzione a non trascurare una giornata in cui tanti altri atleti italiani sognano la gloria olimpica. Sono già certe di una medaglia Sara Errani e Jasmine Paolini, in finale nel doppio femminile di tennis contro le russe Andreeva/Shnaider. Nel nuoto le speranze sono tutte sulle spalle di Gregorio Paltrinieri, in finale nei 1500 metri insieme a Luca De Tullio. Nella scherma invece serve davvero un ultimo scatto d’orgoglio: c’è la gara a squadre di fioretto maschile. E attenzione anche alla prova in linea di ciclismo femminile: l’Italia ha una squadra forte e punta in particolare su Elisa Longo Borghini. Altri due nomi da segnare? Ce ne sarebbero tantissimi, ma meritano una menzione Mauro Nespoli nel tiro con l’arco e Alice D’Amato, la Fata della ginnastica impegnata nella finale delle parallele asimmetriche.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, domenica 4 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

ore 9:00 – Volley femminile girone c: Italia-Turchia

ore 9:00 – Tiro a segno maschile pistola automatica 25 m qualificazioni: Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella

ore 9:00 – Golf maschile individuale quarto giro: Matteo Manassero, Guido Migliozzi

ore 9:30 – Tiro a volo femminile skeet qualificazioni: Diana Bacosi, Martina Bartolomei

ore 9:56 – Tiro con l’arco maschile individuale ottavi: Mauro Nespoli

ore 10:55 – Atletica femminile 200 m batterie: Dalia Kaddari, Anna Bongiorni

ore 11:00 – Beach volley maschile ottavi di finale: Cottafava/Nicolai

ore 11:00 – Atletica maschile salto in lungo qualificazioni: Mattia Furlani

ore 11:45 – Atletica femminile lancio del martello qualificazioni: Sara Fantini

ore 11:50 – Atletica maschile 110 m ostacoli batterie: Lorenzo Simonelli

ore 11:50 – Scherma maschile fioretto a squadre quarti di finale: Italia

ore 12:00 – Vela femminile kite: Maggie Pescetto

ore 12:00 – Vela maschile kite: Riccardo Pianosi

ore 12:00 – Vela nacra 17 foiling: Ruggero Tita, Caterina Banti

ore 12:00 – Vela 470 misto: Elena Berto, Bruno Festa

ore 12:00 – Vela femminile ilca 6: Chiara Benini Floriani

ore 12:00 – Vela maschile ilca 7: Lorenzo Brando Chiavarini

ore 12:35 – Atletica femminile 400 m ostacoli batterie: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

ore 13:13 – Tiro con l’arco maschile individuale quarti di finale: Eventuale Mauro Nespoli

ore 13:40 – Scherma maschile fioretto a squadre semifinali 5°/8° posto: Eventuale Italia

ore 13:52 – Tiro con l’arco maschile individuale semifinali: Eventuale Mauro Nespoli

ore 14:00 – Ciclismo femminile strada individuale in linea: Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico

ore 14:33 – Tiro con l’arco maschile individuale finale bronzo: Eventuale Mauro Nespoli

ore 14:46 – Tiro con l’arco maschile individuale finale oro: Eventuale Mauro Nespoli

ore 14:50 – Scherma maschile fioretto a squadre semifinali 1°/4° posto: Eventuale Italia

ore 15:30 – Tiro a volo femminile skeet finale: Eventuali Diana Bacosi, Martina Bartolomei

ore 15:30 – Canoa maschile kayak cross batterie: Giovanni De Gennaro

ore 15:35 – Pallanuoto femminile girone b: Italia-Spagna

ore 15:40 – Ginnastica artistica femminile parallele asimmetriche finale: Alice D’Amato

ore 16:00 – Tennis femminile doppio finale oro: Sara Errani/Jasmine Paolini – Andreeva/Shnaider

ore 16:00 – Scherma maschile fioretto a squadre finale 7°/8° posto: Eventuale Italia

ore 16:00 – Scherma maschile fioretto a squadre finale 5°/6° posto: Eventuale Italia

ore 16:40 – Canoa femminile kayak cross batterie: Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

ore 18:36 – Nuoto maschile 1500 m stile libero finale: Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

ore 19:05 – Atletica maschile 400 m batterie: Luca Sito, Davide Re

ore 19:10 – Scherma maschile fioretto a squadre finale bronzo: Eventuale Italia

ore 20:05 – Atletica maschile 100 m semifinali: Marcell Jacobs, Chituru Ali

ore 20:30 – Scherma maschile fioretto a squadre finale oro: Eventuale Italia

ore 21:10 – Atletica maschile 1500 m semifinali: Pietro Arese, Federico Riva, Ossama Meslek

ore 21:50 – Atletica maschile 100 m finale: Eventuali Marcell Jacobs, Chituru Ali

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.