Gregorio Paltrinieri è infinito. Battuto solo dall’americano Robert Finke, che per vincere ha dovuto firmare il nuovo record del mondo. Il campione assoluto del nuoto azzurro conquista la medaglia d’argento nei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Parigi. E si mette alle spalle tutto il resto della concorrenza, compreso il favorito Daniel Wiffen, solo medaglia di bronzo. Una prova strepitosa, l’ennesima gemma di un talento che diventa il primo nuotatore italiano a vincere 5 medaglie ai Giochi Olimpici.

Già con il bronzo vinto solo 5 giorni fa negli 800 stile libero, Paltrinieri era diventato il primo a italiano del nuoto a medaglia in tre Olimpiadi consecutive. Ma mentre il resto della spedizione azzurra, dopo i successi dei primi giorni parigini, aveva un po’ perso la concentrazione, il capitano dimostra ancora una volta di essere di un’altra pasta. E torna nuovamente sul podio, in attesa di giocarsi le sue carte anche nel nuoto in acque libere. Quasi nessuno lo dava tra i favoriti prima dell’inizio della finale, invece per battere Paltrinieri è servito un Finke in formato mostro, capace di battere il primato di sempre sui 1500 stile libero. Tra l’americano e l’azzurro è stato un lunghissimo testa a testa fin dalle prime vasche. A metà gara gli altri rivali avevano tutti ceduto, non Paltrinieri: è rimasto in scia a Finke fino agli ultimi 200 metri, quando poi ha capito che oggi l’avversario era imbattibile e l’argento era già in tasca.

Articolo in aggiornamento

