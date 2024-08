Pioggia di medaglie da Parigi: dopo l’argento di Gregorio Paltrinieri nel nuoto e l’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tennis, a gioire sono anche Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. L’urlo per l’oro è rimasto strozzato in gola, perché è arrivata una medaglia d’argento nella finale del fioretto maschile a squadre persa contro il Giappone per 45 a 36. È la 22esima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La scherma conclude la sua avventura ai Giochi francese con un bottino di un oro, tre argenti e un bronzo. Alla vigilia ci si aspettava ben altro.

È stata una finale avvincente ed equilibrata. Il primo assalto lo ha vinto il giapponese Shikine, che ha portato avanti i suoi 5-3 contro Marini. Bianchi contro Imura ha gestito, poi un grande Macchi ha recuperato contro Matsuyama portando l’Italia a una sola stoccata di distanza al termine del terzo assalto. A completare la rimonta ci ha pensato Bianchi, che ha chiuso sul 20-18. Un vantaggio mantenuto egregiamente da Marini al termine del quinto assalto. Poi però Macchi ha perso tutto contro Imura, che ha riportato il Giappone in testa di due stoccate.

Nel settimo assalto contro Matsuyama, distorsione al polso per Bianchi. Il match sembrava indirizzato verso i giapponesi, invece l’azzurro ha stretto i denti e portato l’Italia a una solo stoccata di svantaggio: 34 a 35. Poi è sceso in pedana per la prima volta nella finale Foconi contro l’altra riserva, Nagano. Una mossa che di fatto ha indirizzato la finale: il parziale di 5 a 0 ha portato il Giappone a gestire l’ultimo assalto con Imura contro Marini e vincere la medaglia d’oro.

