Beppe Grillo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ebbene sì, sulla pista di atletica dello Stade de France si è presentato un velocista omonimo del fondatore del Movimento 5 stelle. Nessuna intrusione politica nei Giochi, dopo quella di Giorgia Meloni: Beppe Grillo è un 21enne atleta di Malta, che quest’anno ha corso i 100 metri in 10”23 stabilendo il proprio record e qualificandosi per le Olimpiadi.

Purtroppo per il Grillo maltese, la sua avventura a Parigi è terminata già nelle batterie. Quindi, niente sfida contro il campione in carica Marcell Jacobs o con l’altro azzurro Chituru Ali, che invece si sono qualificati per le semifinali. Il 21enne ha chiuso la sua batteria al quinto posto con 10”69, eliminato.