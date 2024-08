Bufera per commenti sessisti. E non è la prima volta in queste Olimpiadi. Sara Errani, impegnata nel torneo di doppio femminile insieme a Jasmine Paolini (qui il programma completo) è stata vittima, nei giorni scorsi – durante il match contro la coppia Garcia/Parry – di alcune parole sessiste pronunciate da un commentatore dell’emittente radiofonica RMC: “A sinistra c’è Sara Errani che comanda, fa tutto lei: i piatti, cucina, lava“. Dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Il comunicato di Fjs e Ujsf

“Queste parole sessiste sono state pronunciate martedì 30 luglio 2024 su un’antenna nazionale durante il match di tennis tra Garcia/Parry e Errani/Paolini. Noi vi ricordiamo che le osservazioni sessiste e misogine non hanno posto in una competizione internazionale“. Questo il comunicato congiunto dell’Associazione francese delle giornaliste (Fjs) e dell’Unione dei giornalisti sportivi di Francia (UJSF). All’interno viene anche denunciato il precedente di Bob Ballard, commentatore cacciato da Eurosport UK dopo le parole sessiste pronunciate nei confronti delle nuotatrici australiane.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE “À gauche, il y a Sara Errani qui est la patronne, elle fait tout : la vaisselle, la cuisine, la serpillère.” FJS et @UJSFoff dénoncent les propos sexistes dans certains médias durant les JO de Paris 2024.

→ https://t.co/gQUX8Ibjnd pic.twitter.com/KREyRblrkY — Femmes Journalistes de Sport (@DesJournalistes) July 31, 2024