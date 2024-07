L’Australia celebra le sue campionesse della piscina: Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris hanno vinto l’oro nella staffetta 4×100 stile libero femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quarto trionfo consecutivo ai Giochi. Un dominio nel segno di McKeon, che ha vinto la sua sesta medaglia d’oro diventando l’olimpionica più decorata della storia australiana. Un successo sporcato dal commento sessista di Bob Ballard, telecronista inglese che è stato immediatamente cacciato da Eurosport.

Ballard è un veterano del commento sportivo in Gran Bretagna. Ma il suo commento non poteva rimanere impunito, anche perché la clip con le sue parole è diventa virale sui social. Ballard ha detto: “Beh, le donne hanno appena finito. Sai come sono le donne…che se ne vanno in giro a truccarsi“. Lo sdegno è stato immediato, anche da parte della co-commentatrice di Ballard, la campionessa britannica di nuoto Lizzie Simmonds, che ha definito il commento “oltraggioso“.

Eurosport ha rimosso Ballard e ha spiegato in una nota: “Durante un segmento della copertura di Eurosport sabato sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di commentatori con effetto immediato“. Ballard non ha ancora commentato pubblicamente la sua osservazione.