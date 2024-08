Settimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. Prosegue il convincente cammino dell’Italia ai Giochi Olimpici: dopo la pioggia di ori di ieri, anche oggi venerdì 2 agosto gli Azzurri sono alla ricerca della 27esima giornata consecutiva con almeno una medaglia. Diversi gli italiani che sognano la gloria olimpica: dal canottaggio con Soares-Oppo, ai tuffi con la coppia Marsaglia-Tocci, fino alla vela con Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. Senza dimenticare le gare a squadre: c’è sia il tiro con l’arco misto che nella scherma la spada maschile. Si comincia con l’atletica: batterie maschile e femminile nei 1500 m (con Nadia Battocletti) e le qualificazioni del lancio del peso con Leonardo Fabbri e Zane Weir. Nel tennis è il giorno delle semifinali: in campo Lorenzo Musetti e il doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, venerdì 2 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Ore 11:00 – Tuffi maschile trampolino 3 m Sincro finale: Lorenzo Marsaglia/Giovanni Tocci

Ore 11:05 – Atletica maschile 1500 m batterie: Pietro Arese, Federico Riva, Ossama Meslek

Ore 11:17 – Nuoto femminile 200 m misti batterie: Sara Franceschi

Ore 11:40 – Nuoto femminile 800 m stile libero batterie: Simona Quadarella

Ore 11:50 – Atletica femminile 100 m batterie: Zaynab Dosso

Ore 12:00 – Vela maschile ilca 7: Lorenzo Brando Chiavarini

Ore 12:00 – Vela femminile ilca 6: Chiara Benini Floriani

Ore 12:00 – Vela 470 misto: Elena Berto, Bruno Festa

Ore 12:00 – Tennis femminile doppio semifinali: Jasmine Paolini/Sara Errani-Muchova/Noskova

Ore 12:02 – Canottaggio maschile 2 di coppia pesi leggeri finale A: Gabriel Soares, Stefano Oppo

Ore 12:03 – Nuoto 4×100 m misti mista batterie: Italia

Ore 12:13 – Vela femminile 49er fx medal race: Jana Germani, Giorgia Bertuzzi

Ore 13:30 – Scherma maschile Spada a squadre quarti: Italia

Ore 14:34 – Tiro con l’arco misto a squadre quarti: Italia

Ore 15:00 – Scherma maschile spada a squadre semifinali 5°/8° Posto: Eventuale Italia

Ore 15:30 – Canoa maschile kayak cross time trial: Giovanni De Gennaro

Ore 15:31 – Tiro con l’Arco misto a squadre semifinali: Eventuale Italia

Ore 15:35 – Pallanuoto femminile girone B: Grecia-Italia

Ore 15:50 – Scherma maschile spada a squadre semifinali 1°/4° Posto: Eventuale Italia

Ore 16:24 – Tiro con l’arco misto a squadre finale bronzo: Eventuale Italia

Ore 16:40 – Scherma maschile spada a squadre finale 7°/8° Posto: Eventuale Italia

Ore 16:40 – Scherma maschile spada a squadre finale 5°/6° Posto: Eventuale Italia

Ore 16:40 – Canoa femminile kayak cross time trial: Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

Ore 16:43 – Tiro con l’arco misto a squadre finale oro: Eventuale Italia

Ore 17:38 – Pugilato maschile +92 kg quarti di finale: Diego Lenzi

Ore 18:10 – Atletica femminile 5000 m donne batterie: Nadia Battocletti, Federica Del Buono

Ore 18:15 – Atletica femminile salto triplo qualificazioni: Dariya Derkach, Ottavia Cestonaro

Ore 18:55 – Atletica femminile lancio del disco qualificazioni: Daisy Osakue

Ore 19:00 – Tennis maschile singolo semifinali: Lorenzo Musetti-Novak Djokovic

Ore 19:10 – Atletica 4×400 m mista Batterie: Italia

Ore 19:30 – Scherma maschile spada a squadre finale bronzo: Eventuale Italia

Ore 19:45 – Atletica femminile 800 m batterie: Anna Bellò, Eloisa Coiro

Ore 20:00 – Ciclismo maschile bmx racing race semifinali run 1: Pietro Bertagnoli

Ore 20:10 – Atletica maschile lancio del peso qualificazioni: Leonardo Fabbri, Zane Weir

Ore 20:30 – Scherma maschile spada a squadre finale oro: Eventuale Italia

Ore 20:30 – Nuoto maschile 50 m stile libero finale: Leonardo Deplano

Ore 20:30 – Ciclismo maschile bmx racing race semifinali run 2: Pietro Bertagnoli

Ore 20:49 – Nuoto maschile 200 m misti finale: Alberto Razzetti

Ore 21:00 – Ciclismo maschile bmx racing race semifinali run 3: Pietro Bertagnoli

Ore 21:17 – Nuoto femminile 200 m misti semifinali: Sara Franceschi

Ore 21:35 – Ciclismo maschile bmx racing race finale: Eventuale Pietro Bertagnoli

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming

Tutti i Giochi Olimpici saranno trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, verranno trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione verrà presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: proporranno in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.