Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Sono le azzurre d’argento del fioretto femminile, sconfitte solamente dagli Stati Uniti nella finale della gara a squadra. Dopo il doppio oro di Alice Bellandi nel judo e di Giovanni De Gennaro nella canoa slalom, l’Italia chiude la sesta giornata di Parigi 2024 con un’altra medaglia, seppure non del metallo più prezioso: è il podio azzurro numero 16 a questi Giochi Olimpici.

Dopo l’impresa della spada femminile, anche il fioretto regala alla scherma italiana un’altra medaglia al Grand Palais di Parigi, che riscatta almeno in parte le polemiche e le delusioni per una prova individuale senza azzurre sul podio. L’Italia è arrivata alla finale battendo agevolmente l’Egitto ai quarti e poi il Giappone in semifinale. La finalissima con gli Stati Uniti è stata una sofferenza continua: dopo un buon inizio, le azzurre sono state sempre costretto a inseguire. Solo Alice Volpi ha vinto tutti i suoi assalti, provando a riportare il punteggio in parità, senza però mai riuscirsi. Al termine del quinto assalto, le americane conducevano già per 25 a 19. Al termine del settimo assalto, il vantaggio degli Stati Uniti era addirittura di +9. Nell’ultimo assalto un’encomiabile Arianna Errigo ha provato la disperata rimonta: ha riportato l’Italia a 3 stoccate di distanza, ma poi ha dovuto cedere a Lauren Scruggs. Medaglia d’oro agli Stati Uniti.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno