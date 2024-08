Sulle orme di Uberto De Morpurgo. Lorenzo Musetti nella storia. Ancora una volta. Ennesima impresa sulla terra rossa per il tennista italiano: il carrarino batte Aleksandr Zverev – campione olimpico in carica – in due set (7-5; 7-5) e raggiunge la semifinale dei cinque cerchi. Secondo successo di giornata dopo il doppio Errani-Paolini. Dopo aver liquidato Fritz negli ottavi di finale, Musetti dimostra di essere in un momento di forma incredibile: è il primo semifinalista italiano nel tennis alle Olimpiadi dal 1988. Per conoscere il nome del prossimo avversario si dovrà attendere il match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Al tricolore, la medaglia manca dal 1924. In quell’occasione fu bronzo: quest’anno chissà.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Il racconto del match

Lucido e maturo, anche nei momenti di difficoltà. Una partenza sprint e poi qualche errore di troppo: si inizia con un break in favore dell’italiano, poi la partita sembra mettersi sui binari sbagliati ma Musetti – quando conta – non sbaglia. Tra dominio ed equilibrio: durante il secondo set, l‘arbitro è costretto ad interrompere la partita per far chiudere parte del tetto. Musetti non si fa condizionare e chiude il game. Poi, altro break in rimonta e doppio ace. Zverev si arrende al tennista toscano.

Poche ore prima, c’è gioia anche per il doppio femminile: Jasmine Paolini e Sara Errani battono agevolmente la coppia britannica Boulter/Watson per 6-3, 6-1. Una giornata che, senza dubbio, entra di diritto nella storia del tennis italiano.