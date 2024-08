Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. Prosegue il convincente cammino dell’Italia ai Giochi Olimpici: gli Azzurri sono alla ricerca della 26esima giornata consecutiva con almeno una medaglia a segno. Tra i tanti atleti in gara, occhi puntati sui primi appuntamenti di giornata, la marcia 20km con Massimo Stano (arrivato quarto) e Antonella Palmisano a caccia dell’oro bis dopo Tokyo. Il canottaggio sogna un altro podio con il 4 senza. Grandi speranze dalla scherma: c’è la gara a squadre di fioretto femminile. E non finisce qui: non mancano le gare di vela (sperano in una medaglia Germania e Bertuzzi) e judo, in campo al Roland Garros Lorenzo Musetti per un posto in semifinale e il doppio femminile Paolini/Errani.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, giovedì 1 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi mercoledì 31 luglio | Il programma completo

Ore 9:00 – Golf maschile individuale primo giro: Matteo Manassero, Guido Migliozzi

Ore 9:20 – Atletica femminile marcia 20 km: Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi, Valentina Trapletti

Ore 10:00 – Judo femminile -78 kg trentaduesimi: Alice Bellandi

Ore 10:00 – Judo maschile -100 kg trentaduesimi: Gennaro Pirelli

Ore 10:10 – Canottaggio femminile otto ripescaggi: Eventuali Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis, Giorgia Pelacchi, Emanuele Capponi

Ore 10:20 – Canottaggio maschile otto ripescaggi: Eventuali Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Gennaro Di Mauro, Davide Verita’, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Jacopo Frigerio, Matteo Della Valle, Alessandra Faella

Ore 10:22 – Tiro con l’arco maschile individuale sedicesimi: Eventuale Federico Musolesi

Ore 10:28 – Judo femminile -78 kg sedicesimi: Eventuale Alice Bellandi

Ore 10:28 – Judo maschile -100 kg sedicesimi: Eventuale Gennaro Pirelli

Ore 10:30 – Canottaggio femminile 2 di coppia finale B: Stefania Gobbi, Clara Guerra

Ore 11:00 – Nuoto femminile 200 m dorso batterie: Margherita Panziera

Ore 11:00 – Nuoto maschile 50 m stile libero batterie: Leonardo Deplani, Lorenzo Zazzeri

Ore 11:00 – Nuoto maschile 200 m misti batterie: Alberto Razzetti

Ore 11:00 – Nuoto femminile 4×200 m stile libero Batterie: Italia

Ore 11:00 – Pugilato femminile 50 kg eliminatorie: Eventuale Giordana Sorrentino

Ore 11:48 – Pugilato femminile 66 kg eliminatorie: Eventuale Angela Carini

Ore 11:50 – Scherma femminile fioretto a squadre quarti di finale: Italia

Ore 12:00 – Vela maschile iqfoil: Nicolò Renna

Ore 12:00 – Vela femminile iqfoil: Marta Maggetti

Ore 12:00 – Vela femminile 49er fx medal race: Jana Germani, Giorgia Bertuzzi

Ore 12:00 – Vela maschile ilca 7: Lorenzo Brando Chiavarini

Ore 12:00 – Vela femminile ilca 6: Chiara Benini Floriani

Ore 12:00 – Tiro a segno femminile carabina 3 posizioni 50 m qualificazioni: Barbara Gambaro

Ore 12:00 – Tennis maschile singolo quarti di finale: Lorenzo Musetti

Ore 12:00 – Tennis femminile doppio quarti di finale: Jasmine Paolini/Sara Errani

Ore 12:10 – Canottaggio maschile 4 senza finale A: Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale, Matteo Lodo

Ore 12:20 – Judo femminile -78 kg ottavi: Eventuale Alice Bellandi

Ore 12:20 – Judo maschile -100 kg ottavi: Eventuale Gennaro Pirelli

Ore 13:16 – Judo femminile -78 kg quarti: Eventuale Alice Bellandi

Ore 13:16 – Judo maschile -100 kg quarti: Eventuale Gennaro Pirelli

Ore 13:40 – Scherma femminile fioretto a squadre semifinali 5°/8° Posto: Eventuale Italia

Ore 14:50 – Scherma femminile fioretto a squadre semifinali 1°/4° Posto: Eventuale Italia

Ore 15:30 – Pugilato femminile 50 kg eliminatorie: Eventuale Giordana Sorrentino

Ore 15:30 – Canoa maschile slalom k1 semifinale: Eventuale Giovanni De Gennaro

Ore 16:00 – Scherma femminile fioretto a squadre finale 7°/8° Posto: Eventuale Italia

Ore 16:00 – Scherma femminile fioretto a Squadre finale 5°/6° Posto: Eventuale Italia

Ore 16:00 – Judo maschile -100 kg ripescaggi: Eventuale Gennaro Pirelli

Ore 16:17 – Judo maschile -100 kg semifinali: Eventuale Gennaro Pirelli

Ore 16:18 – Pugilato femminile 66 kg eliminatorie: Eventuale Angela Carini

Ore 16:22 – Tiro con l’arco maschile individuale sedicesimi: Eventuale Federico Musolesi

Ore 16:34 – Judo femminile -78 kg ripescaggi: Eventuale Alice Bellandi

Ore 16:35 – Pallanuoto maschile girone A: Italia-Montenegro

Ore 16:51 – Judo femminile -78 kg Semifinali: Eventuale Alice Bellandi

Ore 17:00 – Beach volley maschile girone A: Ahman/Hellvig (Swe) – Samuele Cottafava/Paolo Nicolai (Ita)

Ore 17:00 – Volley femminile girone C: Italia-Paesi Bassi

Ore 17:18 – Judo maschile -100 kg finale bronzo: Eventuale Gennaro Pirelli

Ore 17:28 – Judo maschile -100 kg finale bronzo: Eventuale Gennaro Pirelli

Ore 17:30 – Canoa maschile slalom k1 finale: Eventuale Giovanni De Gennaro

Ore 17:38 – Judo maschile -100 kg finale oro: Eventuale Gennaro Pirelli

Ore 17:49 – Judo femminile -78 kg finale bronzo: Eventuale Alice Bellandi

Ore 17:59 – Judo femminile -78 kg finale bronzo: Eventuale Alice Bellandi

Ore 18:09 – Judo femminile -78 kg finale oro: Eventuale Alice Bellandi

Ore 18:15 – Ginnastica artistica femminile Conc. Generale Individuale finale: Manila Esposito, Alice D’Amato.

Ore 19:00 – Tennis maschile singolo quarti di finale: Eventuale Lorenzo Musetti

Ore 19:10 – Scherma femminile fioretto a squadre finale bronzo: Eventuale Italia

Ore 20:00 – Ciclismo maschile bmx racing race quarti run 1: Eventuale Pietro Bertagnoli

Ore 20:00 – Pugilato femminile 50 kg eliminatorie: Eventuale Giordana Sorrentino

Ore 20:00 – Beach volley girone A femminile: Ana Patricia/Duda (Bra) – Valentina Gottardi/Marta Menegatti (Ita)

Ore 20:30 – Scherma femminile fioretto a squadre finale oro: Eventuale Italia

Ore 20:32 – Pugilato femminile 66 kg eliminatorie: Eventuale Angela Carini

Ore 20:40 – Ciclismo maschile bmx racing race quarti run 2: Eventuale Pietro Bertagnoli

Ore 20:44 – Nuoto maschile 50 m stile libero semifinali: Eventuali Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

Ore 21:10 – Nuoto femminile 200 m dorso semifinali: Eventuale Margherita Panziera

Ore 21:20 – Ciclismo maschile bmx racing race quarti run 3: Eventuale Pietro Bertagnoli

Ore 21:34 – Nuoto maschile 200 m misti semifinali: Eventuale Alberto Razzetti

Ore 21:48– Nuoto femminile 4×200 m stile libero finale: Eventuale Italia

Ore 22:05 – Ciclismo maschile bmx racing race last chance run: Eventuale Pietro Bertagnoli

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming

Tutti i Giochi Olimpici saranno trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, verranno trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione verrà presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: proporranno in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.