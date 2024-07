Medaglia d’argento per Silvana Maria Stanco nella finale di tiro al volo femminile trap. Dopo l’argento nel quarto di coppia di canottaggio, l’Italia alle Olimpiadi si aggiudica la seconda medaglia di giornata (13esima per la nazionale). Già certa di un podio, dopo 40 tiri Stanco supera l’australiana Penny Smith: nella finalissima per l’oro, l’atleta azzurra si deve arrendere all’atleta del Guatemala Adriana Ruano Oliva.

Il trionfo di Silvana Stanco

Arrivata quinta a Tokyo 2020, la 31enne irpina – tre anni più tardi – Silvana Stanco ha raggiunto il secondo posto. Inarrivabile e ingiocabile per tutto il corso del match la guatemalteca: Adriana Ruano Oliva – ex ginnasta riconvertita al tiro al piattello dopo un infortunio – ha regalato al suo Paese la prima medaglia d’oro nella storia facendo registrare il record olimpico con 45 piattelli rotti su 50.