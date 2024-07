Blitz di una decina di attivisti per i diritti degli animali davanti la sede romana della Provincia di Trento. Letame gettate davanti il portone del palazzo e cori contro il presidente Maurizio Fugatti all’indomani dell’uccisione dell’orsa Kj1. “Ci rivolgiamo al presidente Mattarella affinché garantisca il rispetto dell’articolo 9 della Costituzione”. Gli attivisti contestano la gestione degli orsi in Trentino: “Noi non ci fermeremo”.