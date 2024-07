“Sono davanti al Ministero della Cultura: inizierò questo percorso di dialogo con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Mi trovo qui a dover evidenziare quella che ritengo una delle cose più odiose capitata negli ultimi anni: parlo del bando per l’assegnazione dei fondi per i festival cinematografici, dove il Giffoni è l’unico festival che è stato tagliato“. Lo ha detto Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival, per spiegare le ragioni della protesta davanti al Ministero della Cultura a Roma. “Dalle 10 di domani, finché non finirà questa storia, starò qui ad aspettare che il ministro mi convochi e dialoghi con Giffoni”, ha aggiunto, per poi concludere: “Con la cultura non si possono fare guerre, si mette pace e io sono qui per mettere pace e per capire dal ministro come intende farci recuperare i soldi che noi abbiamo speso per questa edizione”.