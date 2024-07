Altre due medaglie a per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’argento di Filippo Ganna nella cronometro individuale di ciclismo, Luigi Samele ha conquistato il bronzo nella sciabola maschile, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna al Grand Palais. Nella finale per il bronzo l’azzurro ha battuto l’egiziano Ziad Elsissy, bronzo mondiale l’anno scorso a Milano, con il punteggio di 15-12.

Dopo la vittoria Samele ha ricevuto l’abbraccio di Mattarella. “Non potevo esimermi dall’abbracciare una persona speciale in tribuna, è una giornata che non so spiegare”, ha detto l’azzurro. “È incredibile aver preso due medaglie in due olimpiadi consecutive, non ci avrei mai pensato. Bisogna sognare in grande, ci ho creduto dalla prima all’ultima stoccata”, ha aggiunto Samele.

Bronzo per l’Italia anche nella staffetta maschile 4×100 stile libero. Gli azzurri Miressi, Ceccon, Conte Bonin e Frigo hanno chiuso con il tempo di 3:10.70. Oro agli Stati Uniti in 3:09.28 e argento all’Australia in 3:10.35.