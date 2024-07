Un altro Vannacci? A menzionare l’ex generale approdato al Parlamento europeo grazie alla Lega è lo proprio Giovanni Fuochi, tenente colonnello dell’Aeronautica militare in pensione che in un post su Facebook, poi rimosso, si è mostrato in uniforme da ufficiale delle SS: giacca grigia, fascia rossa con svastica nera sul braccio, croce di ferro al taschino ed espressione torva. E sopra la frase “Sinistrorsi vi aspetto“. Sconcerto a Piacenza, città dove Fuochi vive e ha comandato l’aeroporto militare di San Damiano, nel comune di San Giorgio Piacentino.

Del fatto ha dato notizia oggi il quotidiano La Libertà, intervistando l’ex ufficiale che non nega di aver postato questa sua fotografia e anzi ne rivendica il contenuto con una giustificazione: “Colleziono uniformi e volevo dire ‘sveglia’ un po’ come Vannacci”. Nel frattempo ha però rimosso la foto e i commenti che egli stesso aveva postato sotto – anche in risposta a commenti di altri utenti – come, ad esempio, “devi vedere l’intera uniforme: stivali e pistola Luger L8 compresa”, ma anche il più sconcertante “se mi dessero un po’ di spazio vedresti come spariscono gli Lgbt e coglioni vari“. E infine: “Sono fascista e ne sono orgoglioso, chi si professa democratico è di gran lunga più intollerante di me”.

Prima che Fuochi cancellasse il post rimasto online per qualche ora, tra i like c’era anche quello “di una consigliera comunale piacentina di Fratelli d’Italia, Sara Soresi.”, scrive Paolo Berizzi su Repubblica., che ricorda come Fuochi sia stato candidato come indipendente nelle liste di FdI alle amministrative del 2022 raccogliendo 41 voti. Sul post, Fuochi ha anche avuto una conversazione telefonica con il direttore di La Libertà. Dal 1982 in Aeronautica militare, Fuochi ha prestato servizio alla base di San Damiano, nel comune di San Giorgio Piacentino, dove è stato comandante mentre, dal 1998 al 2001, partivano le missioni dei Tornado per l’ex Jugoslavia.