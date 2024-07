Ritrovata mercoledì sera l’auto del militare in servizio alla base di Aviano, in provincia di Pordenone, che lunedì sera non ha fatto ritorno alla base. Le ricerche sono ancora in corso.

A segnalare la scomparsa di Joseph Charles Miele – un militare americano di 32 anni, che è domiciliato a San Quirico (Pordenone) – è stato il Comando dell’AirForce Usa di Aviano dopo che l’uomo non si è presentato al lavoro. Il giovane risultava irreperibile anche al telefono. Nella serata di ieri, è stata trovata ad Andreis la sua autovettura, una Opel Astra grigia. Dalle prime ricostruzioni, risulta che Miele aveva parcheggiato l’auto in località Sott’Anzas per poi allontanarsi a piedi portando con sé il cane. Gli investigatori non escludono che possa essersi avventurato con l’animale lungo i sentieri della Valcellina.

Le ricerche nella zona montana, disposte dalla Prefettura e coordinate dai vigili del fuoco, sono ancora in corso. Appresa la segnalazione dalle autorità americane, la stazione dei carabinieri di Aviano ha subito diramando la nota a tutte le centrali e sale operative. Per facilitare il rintraccio del giovane, poi, è stata diffusa anche una sua fotografia. Lo scorso marzo, sempre alla base di Aviano, un militare aveva fatto perdere le sue tracce per poi presentarsi spontaneamente all’ambasciata americana di Roma dopo giorni di allarme.