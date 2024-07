Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog. Mentre si svolgeva il colloquio, fuori da Palazzo Chigi, tra elevate misure di sicurezza, si è tenuto un sit-in di protesta di manifestanti pro Palestina. Una quindicina i presenti. Cori a favore della Palestina e netta contrarietà al sostegno del governo italiano ad Isreale. “Il governo italiano sposa appieno la politica di occupazione, colonizzazione e apartheid sionista”.

Più tardi il governo Italiano ha diffuso una nota sull’incontro con Herzog, nella quale si sottolinea come ‘il Presidente Meloni ha ribadito la vicinanza del Governo italiano ad Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas. Il Presidente del Consiglio ha inoltre rinnovato l’impegno italiano per la de-escalation a livello regionale, ricordando il ruolo svolto dal contingente italiano al confine con il Libano tramite UNIFIL e ribadendo la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Nel sottolineare l’importanza di giungere al più presto ad un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, lavorando nella prospettiva di una soluzione a due Stati, il Presidente Meloni ha assicurato che l’Italia continuerà a sostenere la mediazione USA e a portare assistenza alla popolazione civile palestinese, attraverso l’iniziativa “Food for Gaza”’.