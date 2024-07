“Sono stati predisposti specifici piani di contingenza per fronteggiare le problematiche sulla circolazione generate dalle criticità meteorologiche: sono stati potenziati gli sportelli di informazione e di assistenza al pubblico, è stato predisposto con urgenza un ‘Piano Estate’ per prevenire e gestire eventuali criticità con servizi di bus sostitutivi, comunicazioni di preavverta della protezione civile e apertura prolungata, anche notturna, delle stazioni”. L’elenco degli interventi sulla rete ferroviaria è stato enunciato dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Question Time alla Camera. “Rispetto ai disagi ferroviari segnalati nelle ultime ore – ha aggiunto – che hanno visto lavoratori, studenti e turisti bloccati sui treni o nelle stazioni abbiamo chiesto tempestivamente chiarimenti ai tecnici per comprendere la motivazione dei disservizi. Perché è vero che siamo al massimo dei cantieri aperti tra Pnrr, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, ma non è accettabile la condizione in cui hanno viaggiato i passeggeri in queste ore”.