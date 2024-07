Effetto domino a Parigi. In quella che verrà ricordata (forse) come l’Olimpiade più blindata della storia, sarà anche una tra le più costose: una Cerimonia d’apertura riservata ai più ricchi a causa delle cifre folli per gli ultimi biglietti rimasti e prezzi del trasporto pubblico in aumento. E guarda caso proprio dal 20 luglio all’8 settembre, periodo che copre interamente i Giochi Olimpici (26 luglio – 11 agosto) e le Paralimpiadi (28 agosto – 8 settembre). L’Ile-de-France Mobilités, infatti, ha aggiornato le sue offerte di biglietti per il trasporto: dai biglietti giornalieri a quelli settimanali. E alcuni, per un periodo limitato, non potranno più essere acquistati.

Biglietti dei trasporti raddoppiati

Sono 7 i diversi tipi di biglietti che aumenteranno nel periodo olimpico. Ad esempio, il ticket monouso è passato dai 2,15 ai 4 euro. Per il carnet da 10 c’è stato un aumento di oltre 15 euro, dagli standard 17,35 ai 32 (tariffa ridotta: da 8,65 euro a 16). Anche i bus-navetta utilizzati dagli aeroporti hanno accusato il colpo: si è passati dai 10,30 (o 14,50) euro ai 16.

Flop turismo sportivo: mai così basso negli ultimi 25 anni

Il tanto sperato boom di arrivi e prenotazioni non è arrivato. Molti appassionati hanno rinunciato all’evento proprio a causa degli eccessivi costi di viaggio e alloggio. I voli sono, ad oggi, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente: quasi insignificante rispetto al +115% registrato durante i Giochi di Rio del 2016 e al +20% delle Olimpiadi di Tokyo, disputate in piena pandemia da Covid-19. Secondo i dati della società di consulenza parigina MKG, è stato registrato un calo delle prenotazioni alberghiere nelle settimane precedenti alle Olimpiadi e una diminuzione dei ricavi del 25% per gran parte del mese di giugno: secondo degli studi, le prenotazioni attuali sono le più basse degli ultimi 25 anni per quasi qualsiasi evento sportivo. Questo perché diversi hotel a quattro stelle chiedono fino a mille euro a notte durante le giornate dei Giochi. In controtendenza, invece, Airbnb che ha registrato delle prenotazioni record. Ora, la città rima in attesa dei tanto sperati colpi last-minute prima del 26 luglio, data di inizio della manifestazione. Per sopperire al clamoroso flop turistico, però, l’organizzazione e la città di Parigi hanno tentato di agire furbescamente sul piano dei prezzi relativi al trasporto pubblico. Anche se, molto probabilmente, non saranno la soluzione definitiva per un’Olimpiade che si preannuncia anomala.