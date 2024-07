La città di Parigi rischia il flop turistico a cinque cerchi. Le Olimpiadi 2024 sono sempre più vicine – la cerimonia d’apertura dei Giochi è fissata per venerdì 26 luglio – ma per ora il boom di arrivi e prenotazioni non c’è stato. Reuters denuncia anzi che molti appassionati di sport stanno rinunciando a partecipare all’evento: tra i fattori che contribuiscono a questa situazione, secondo l’agenzia di stampa britannica, c’è principalmente l’aumento dei costi di viaggio e alloggio. In secondo piano, anche le turbolenze politiche in Francia e le preoccupazioni per la sicurezza.

Reuters ha consultato la società ForwardKeys, che traccia le prenotazioni di voli: quelle verso la capitale francese sono ad oggi in aumento del 10% rispetto all’anno precedente a partire dal 6 giugno. Tuttavia, questo incremento è nulla rispetto al +115% registrato durante i Giochi di Rio del 2016 e al +20% delle Olimpiadi di Tokyo, disputate in piena pandemia da Covid-19. Un altro dato preoccupante emerge dalla società di consulenza parigina MKG, che ha rilevato un calo delle prenotazioni alberghiere nelle settimane precedenti alle Olimpiadi e una diminuzione dei ricavi del 25% per gran parte di giugno. Alan Bachand, un agente di viaggi sportivi negli Stati Uniti, ha invece dichiarato a Reuters che le prenotazioni attuali sono le più basse degli ultimi 25 anni per quasi qualsiasi evento sportivo.

Questo scenario mette in evidenza le difficoltà che le grandi città affrontano oggi nell’ospitare i grandi eventi sportivi. Un monito anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Parigi, già di per sé una città costosa e affollata, sembra scoraggiare i turisti meno abbienti. Inoltre, emerge anche un trend generale che non riguarda solo la capitale francese: la domanda di viaggi, che era aumentata dopo la pandemia, sta nuovamente rallentando di fronte all’aumento dei prezzi e in particolare del costo dei voli. La compagnia aerea Air France-KLM ha dichiarato di aspettarsi vendite estive più basse del previsto: i viaggiatori evitano le Olimpiadi. Oppure scelgono altri mezzi per arrivarci: le vendite di biglietti dei trenu per Parigi sono aumentate del 7% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, scrive Reuters, anche i turisti più facoltosi sembrano non essere molto attratti dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli hotel a quattro stelle stanno chiedendo fino a mille euro a notte durante le giornate dei Giochi. Anche l’agenzia di viaggi di lusso Global Travel Moments ha riferito che i clienti indicano la preoccupazione per la sicurezza e i prezzi elevati come principali ragioni per posticipare i loro viaggi. La Francia è al massimo livello di allerta per la sicurezza in vista dei Giochi e in particolare della cerimonia di apertura del 26 luglio, che si terrà lungo la Senna.

Ci sono anche alcuni dati in controtendenza: Airbnb, ad esempio, ha registrato prenotazioni record a Parigi, con un aumento del 400% rispetto all’anno precedente. Mentre alcune agenzie di viaggio hanno spiegato a Reuters che sperano in una corsa last minute per biglietti e alloggi, con potenziali sconti nelle ultime settimane prima dell’inizio dei Giochi. Insomma, c’è chi prova a rimanere ottimista e confida nel fatto che alla fine andrà tutto bene. Ma il flop del turismo a Parigi 2024 è già conclamato.