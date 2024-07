Un’auto è piombata sui tavolini all’aperto di un locale a Parigi. Le Figaro parla di almeno un morto e sei feriti. Secondo Le Parisien, ci sono tre feriti in gravi condizioni. Il conducente del veicolo è fuggito, la polizia lo sta cercando nella zona. Il passeggero invece è stato arrestato: secondo le forze dell’ordine, sono entrambi ubriachi e forse anche sotto l’effetto di droghe. Un “incidente automobilistico”: questa la pista per cui propendono gli inquirenti francesi.

La loro auto ha travolto i clienti del Le Ramus, bar-ristorante all’angolo tra avenue du Père Lachaise e rue Lamus, nel 20esimo arrondissement di Parigi. “Ho visto l’auto arrivare velocemente e precipitarsi sulla terrazza del Ramus”, ha raccontato un testimone a Le Parisien. “Sono scappato via. Ho visto gente a terra, ho visto l’orrore… sono sconvolta”.

Un gran numero di agenti di polizia è stato dispiegato nel quartiere: presenti anche soldati. Avenue du Père Lachaise è stata chiusa. Parigi è da giorni in stato di massima allerta per l’imminente inizio delle Olimpiadi: la cerimonia d’apertura è in programma venerdì 26 luglio.