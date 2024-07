Poter assistere dal vivo alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi a Parigi costa quasi 4mila euro. Gli ultimi biglietti rimasti non fanno sconti a nessuno. In tutti i sensi. Decidere troppo tardi comporta anche a questo. Una parata unica, forse la più spettacolare di sempre. Ma vale davvero spendere tutti quei soldi? I tagliandi più accessibili – pari a 90 euro – sono terminati in pochissimo tempo, così come quelli da 250 euro. Poter assistere al vivo alle varie discipline costa dai 500 ai 2700 euro, per le postazioni migliori. Per la Cerimonia, invece, non si può scappare ai 3850 euro (compresivi del pacchetto hospitality che comprende l’utilizzo di bevande, la cena, l’intrattenimento e un souvenir dei Giochi). Per la Cerimonia che chiuderà la 33esima edizione, si dovrà spendere 1600 euro.

Le discipline più costose

Quanto costa vedere in azione con i propri occhi l’uomo più veloce del mondo? La gara iconica e più vista delle Olimpiadi – quella dei 100 metri – ha dei prezzi variabili: dai 295 ai 980 euro. E quindi, anche ammirare Marcell Jacobs diventa un lusso, o comunque un discreto sforzo economico. Una tripla di Steph Curry e una schiacciata di LeBron James, invece, non hanno prezzo: ad oggi, infatti, non esiste la possibilità di acquistare i biglietti.

L’evento “snobbato”

Paradossalmente, è il calcio la disciplina più economica di tutta la competizione. Basti pensare che per la partita tra Iraq–Ucraina in programma a Lione – certamente non la più suggestiva di sempre – bastano solamente 15 euro. La finale per l’oro maschile raggiunge un picco (considerando la partenza) di 80 euro per i posti migliori. Stessa politica adottata anche per il tabellone femminile.