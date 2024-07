I principali pericoli per la salute a Parigi 2024 sono rappresentati dal caldo e dalle infezioni. Quindi attenzione al proprio stato vaccinale, al Covid ma anche alle zanzare. Le Olimpiadi cominciano tra pochi giorni e in Francia arriveranno circa 15 milioni di spettatori, 2 milioni dei quali dall’estero. Una concentrazione di persone tale da indurre l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie e il ministero della Salute francese a realizzare un vademecum destinato agli spettatori con consigli su come proteggere la propria salute durante i Giochi. Una sorta di riassunto delle buone pratiche da seguire, che riguarda anche il sesso e il cibo.

Infezioni e vaccini – Le malattie infettive sono il primo timore. Per questo, prima di prendere parte agli eventi, si consiglia di verificare il proprio stato vaccinale. Le preoccupazioni maggiori sono per il morbillo: i casi sono in crescita in tutto il mondo, compresa la Francia. “Verifica lo stato vaccinale tuo e della tua famiglia contro morbillo-parotite-rosolia il prima possibile e, se non protetto, consulta il tuo medico per iniziare la vaccinazione“, si legge nel documento.

Il Covid (ancora) – Cautela anche per Covid-19. I contagi sono in aumento; è bene accertarsi insieme al proprio medico se sia opportuno vaccinarsi o adottare misure di protezione individuale aggiuntive in vista della partecipazione a eventi di massa. In ogni caso, è sempre corretto adottare misure che proteggano gli altri se si manifestano sintomi respiratori, spiega il vademecum.

Le alte temperature – Un problema potrebbe essere il caldo. Con gli eventi sportivi che si protrarranno per tutta la giornata, il consiglio di rimanere al fresco durante le ore più calde del giorno non sempre è applicabile. È allora importante, si legge, rimanere idratati, indossare vestiti chiari e freschi. Inoltre, portare con sé un ventilatore portatile e inumidire spesso il corpo può ridurre il rischio di subire un colpo di calore.

Le zanzare – Attenzione anche nei confronti delle zanzare: possono trasmettere malattie come dengue, chikungunya, Zika, West Nile, la cui circolazione sta crescendo. Gli spostamenti per le Olimpiadi di un grande numero di persone da aree in cui sono molto presenti potrebbe favorire ulteriormente la loro diffusione, scrivono Oms ed Ecdc.

Il sesso – Non dimenticare, poi le malattie a trasmissione sessuale. A quelle più comuni come clamidia, gonorrea e sifilide, si aggiungono anche l’Hiv e il vaiolo delle scimmie (mpox). “I preservativi, se usati correttamente e regolarmente, sono efficaci nel ridurre il rischio”, si legge nel vademecum.

L’alimentazione – Cautela, infine, anche con il cibo: occorre avere cura della sua preparazione e conservazione ricordandosi di lavarsi spesso le mani, perché il clima caldo e umido favorisce la moltiplicazione dei germi.